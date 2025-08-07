Süper Lig 1. hafta maç programı belli oldu! 2025-2026 sezonu başlıyor

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig ilk haftası yarın başlıyor. Gaziantep FK - Galatasaray maçı ile sezon açılırken bu hafta oynanacak olan Süper Lig maçları netleşti.

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ VE PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan Süper Lig fikstürüne göre yarın ilk maçlar oynanacak.

Sezonun ilk maçı Gaziantep FK ile Galatasaray arasında olurken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelendi. İşte Süper Lig 1. hafta maç programı:

Yarın:

21.30 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)

9 Ağustos Cumartesi:

19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

10 Ağustos Pazar:

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

21.30 ikas Eyüpspor-Konyaspor (Pendik)

11 Ağustos Pazartesi:

21.30 Trabzonspor-Kocaelispor (Papara Park)

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-26 Süper Lig sezonu için bekleyiş devam ediyor. Bu yıl Süper Lig'in 68. sezonu olurken 8 Ağustos itibarıyla lig başlayacak. Yayımlanan takvime göre maçlar 17 Mayıs'ta sona erecek.