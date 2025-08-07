Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Süper Lig 1. hafta maç programı belli oldu! 2025-2026 sezonu başlıyor

Süper Lig 1. hafta fikstürü duyuruldu. Heyecanla beklenen Süper Lig'de yeni sezon yarın itibarıyla başlıyor. Şampiyonluk yarışının kıyasıya yaşanacağı ligde 1. hafta maç fikstürü ve programı belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Lig 1. hafta maç programı belli oldu! 2025-2026 sezonu başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 11:38

Futbolseverlerin heyecanla beklediği ilk haftası yarın başlıyor. - maçı ile sezon açılırken bu hafta oynanacak olan Süper Lig maçları netleşti.

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ VE PROGRAMI

Türkiye Federasyonu tarafından duyurulan Süper Lig fikstürüne göre yarın ilk maçlar oynanacak.

Süper Lig 1. hafta maç programı belli oldu! 2025-2026 sezonu başlıyor

Sezonun ilk maçı Gaziantep FK ile Galatasaray arasında olurken , ve Başakşehir'in maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelendi. İşte Süper Lig 1. hafta maç programı:

Yarın:

21.30 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)

9 Ağustos Cumartesi:

19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

Süper Lig 1. hafta maç programı belli oldu! 2025-2026 sezonu başlıyor

10 Ağustos Pazar:

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

21.30 ikas Eyüpspor-Konyaspor (Pendik)

11 Ağustos Pazartesi:

21.30 Trabzonspor-Kocaelispor (Papara Park)

Süper Lig 1. hafta maç programı belli oldu! 2025-2026 sezonu başlıyor

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-26 Süper Lig sezonu için bekleyiş devam ediyor. Bu yıl Süper Lig'in 68. sezonu olurken 8 Ağustos itibarıyla lig başlayacak. Yayımlanan takvime göre maçlar 17 Mayıs'ta sona erecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'a yıldız kanat transferi: Süper Lig'e gelmeyi kabul etti!
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#beşiktaş
#süper lig
#gaziantep fk
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.