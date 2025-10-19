Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Tadına bakan vazgeçemiyor! Burdur'un yarım asırdır 7 saniyede pişen lezzetine ilgi büyük!

Burdur'un coğrafi işaretli yarım asırlık yaprak kavurması 7 saniyede pişmesiyle görenleri hem hayrete düşürüyor hem acıktırıyor. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen misafirlerin ağızlarını sulandıran bu lezzet 2023'te 'Coğrafi İşaret Tescili' aldı.

'da yarım asırdır pişirilen yaprak kavurma 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde 1309 numarası ile 28 Nisan 2021 tarihinden itibaren korunmak üzere, 9 Ocak 2023 tarihinde ' tescili' aldı. Tescilden sonra ülke genelinde bilinirliği artan yöresel lezzete talep de gün geçtikçe çoğaldı.

SADECE 7 SANİYEDE PİŞİYOR

Kızgın sac tava üzerinde 7 saniyede pişmesiyle bilinen Gölhisar kavurmasının her zaman taze ve sıcak olması da insanlar üzerinde merak uyandırmasının en büyük nedeni olarak görünmekte. Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye yolu düşenlerin denediği Gölhisar kavurması vatandaşlardan tam not almaya devam ediyor.

Tadına bakan vazgeçemiyor! Burdur'un yarım asırdır 7 saniyede pişen lezzetine ilgi büyük!

BİR YİYEN İKİNCİ KEZ İSTİYOR

Gölhisar ilçesinde yaklaşık 40 yıldır kavurmacılık yapan Osman Kaya, "Kavurmacı Osman olarak 40 yıldır bu işi yapmaktayım. Geçen yıl coğrafi işaret alan Gölhisar kavurmamıza büyük ilgi var. Her geçen gün de bu ilgi artarak devam ediyor. Gerek yaprak şeklinde doğranan eti ile gerekse 7 saniyede pişmesiyle Gölhisar’ımıza has bu lezzetin ise beğeneni çok. Hayatında ilk defa kavurmamızı yiyenler tekrarını istiyorlar. Coğrafi işaretli kavurmamızın yeneceği yer Gölhisar’dır herkesi bekleriz" dedi.

Tadına bakan vazgeçemiyor! Burdur'un yarım asırdır 7 saniyede pişen lezzetine ilgi büyük!

"YEMEDEN GİTMEM"

İşletmeye çocukları ile birlikte kavurma yemeye gelen İsmet Ertürk ise, "Çavdır ilçesinde ikamet etmekteyim. Genelde hafta sonu işlerim için Gölhisar’a gelirim ve muhakkak gerek ailemle gerek kendim bu meşhur Gölhisar kavurmasını yemeden gitmem. Herkese de tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Tadına bakan vazgeçemiyor! Burdur'un yarım asırdır 7 saniyede pişen lezzetine ilgi büyük!

"BU ETİN TADI BİR BAŞKA"

Bir diğer müşteri Süleyman Türk ise, "Denizli’den geliyorum. Daha önce de gelmiştim. Bu lezzeti bildiğimden dolayı bu kez ailecek geldik. Gerçekten farklı bir lezzet. Et her yerde et fakat bunun tadı bir başka herkese tavsiye ederim. En azından bir kez yemelerini isterim" diye konuştu.

Tadına bakan vazgeçemiyor! Burdur'un yarım asırdır 7 saniyede pişen lezzetine ilgi büyük!
