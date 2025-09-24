Menü Kapat
Talisca, Jhon Duran, Edson Alverez Dinomo Zagreb Fenerbahçe maçında neden yok? Avrupa'da 3 eksik

Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi kapsamında Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Talisca, Jhon Duran ve Edson Alverez'in yer almadığı görüldü. Taraftarlar tarafından Talisca, Jhon Duran, Edson Alverez Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevaplarını araştırıyor.

Talisca, Jhon Duran, Edson Alverez Dinomo Zagreb Fenerbahçe maçında neden yok? Avrupa'da 3 eksik
'nde 2025-2026 sezonunun lig aşaması bugün başlıyor. Tek temsilcimiz bugün ile deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında , Edson Alverez ve 'nın neden oynamadığı merak ediliyor.

Talisca, Jhon Duran, Edson Alverez Dinomo Zagreb Fenerbahçe maçında neden yok? Avrupa'da 3 eksik

TALİSCA DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin 27 Ağustos 2025 tarihinde oynadığı Benfica karşılaşmasında 2 sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Brezilyalı yıldız futbolcu cezalı olduğu için bugün oynanacak olan Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında forma giymeyecek.

Talisca, Jhon Duran, Edson Alverez Dinomo Zagreb Fenerbahçe maçında neden yok? Avrupa'da 3 eksik

JHON DURAN DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, Benfica karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Oyuncunun sakatlığı devam ettiği için Dinamo Zagreb - Fenerbahçe karşılaşmasında yer almayacak.

NTV'nin haberine göre Kolombiyalı futbolcunun 10 gün içerisinde tekrardan takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Talisca, Jhon Duran, Edson Alverez Dinomo Zagreb Fenerbahçe maçında neden yok? Avrupa'da 3 eksik

EDSON ALVEREZ DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı bir diğer futbolcu Edson Alvarez ise milli arada oynanan Meksika - Japonya karşılaşmasının 32. dakikasında sakatlanmıştı. Meksika Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Edson Alvarez'in sağ arka uyguluğunda hafif kas yaralanması tespit edildi.

Meksikalı futbolcu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynayacağı Dinamo Zagreb karşılaşmasında oynamayacak.

