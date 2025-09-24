Talisca, Jhon Duran, Edson Alverez Dinomo Zagreb Fenerbahçe maçında neden yok? Avrupa'da 3 eksik

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun lig aşaması bugün başlıyor. Tek temsilcimiz Fenerbahçe bugün Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında Jhon Duran, Edson Alverez ve Talisca'nın neden oynamadığı merak ediliyor.

TALİSCA DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin 27 Ağustos 2025 tarihinde oynadığı Benfica karşılaşmasında 2 sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Brezilyalı yıldız futbolcu cezalı olduğu için bugün oynanacak olan Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında forma giymeyecek.

JHON DURAN DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, Benfica karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Oyuncunun sakatlığı devam ettiği için Dinamo Zagreb - Fenerbahçe karşılaşmasında yer almayacak.

NTV'nin haberine göre Kolombiyalı futbolcunun 10 gün içerisinde tekrardan takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

EDSON ALVEREZ DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı bir diğer futbolcu Edson Alvarez ise milli arada oynanan Meksika - Japonya karşılaşmasının 32. dakikasında sakatlanmıştı. Meksika Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Edson Alvarez'in sağ arka uyguluğunda hafif kas yaralanması tespit edildi.

Meksikalı futbolcu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynayacağı Dinamo Zagreb karşılaşmasında oynamayacak.