TEKNOFEST etkinlik takvimi 17-18 Eylül! Uçuş gösterilerinin saati belli oldu
İstanbul'da düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. 17 Eylül 2025 Çarşamba günü başlayacak olan TEKNOFEST kapsamında Hürkuş, Aksungur, Solotürk, Türk Yıldızları, S-70, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı, T-129 Atak Helikopteri, Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yapılacak. 17-18 Eylül TEKNOFEST etkinlik takvimi açıklandı. Vatandaşlar tarafından TEKNOFEST İstanbul uçuş gösterilerinin programı ve saati merak ediliyor.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü başlayacak.
21 Eylül 2025 Pazar gününe kadar devam edecek olan TEKNOFEST'in etkinlik programı açıklandı. Festivale gitmek isteyen vatandaşlar tarafından TEKNOFEST etkinlik takvimi ve uçuş gösterilerinin saati merak ediliyor.
TEKNOFEST UÇUŞ GÖSTERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 17-18 EYLÜL?
TEKNOFEST İstanbul'da kapsamında 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan uçuş gösterilerinin programı şöyle: