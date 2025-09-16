TEKNOFEST etkinlik takvimi 17-18 Eylül! Uçuş gösterilerinin saati belli oldu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü başlayacak.

21 Eylül 2025 Pazar gününe kadar devam edecek olan TEKNOFEST'in etkinlik programı açıklandı. Festivale gitmek isteyen vatandaşlar tarafından TEKNOFEST etkinlik takvimi ve uçuş gösterilerinin saati merak ediliyor.

TEKNOFEST UÇUŞ GÖSTERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 17-18 EYLÜL?

TEKNOFEST İstanbul'da kapsamında 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan uçuş gösterilerinin programı şöyle:

17 EYLÜL

10.20-10.45 Paramotor-Yelken Kanat Gösteri Uçuşu

11.00-11.10 Aksungur - Anka Gösteri Uçuşu

11.15-11.50 SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu

14.00-14.10 T70 Gösteri Uçuşu

14.10-14.55 Türk Yıldızları Gösteri Uçuşu

15.45-16.00 S-70 Gösteri Uçuşu

16.05-16.35 Bayraktar TB3 Gösteri Uçuşu

16.10-16.40 Bayraktar Akıncı Gösteri Uçuşu

16.15-16.45 Bayraktar TB 2 Gösteri Uçuşu

16.50-17.00 T-129 Atak Helikopteri Gösteri Uçuşu

17.05-17.20 Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu

18 EYLÜL