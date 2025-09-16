Menü Kapat
24°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TEKNOFEST etkinlik takvimi 17-18 Eylül! Uçuş gösterilerinin saati belli oldu

İstanbul'da düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. 17 Eylül 2025 Çarşamba günü başlayacak olan TEKNOFEST kapsamında Hürkuş, Aksungur, Solotürk, Türk Yıldızları, S-70, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı, T-129 Atak Helikopteri, Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yapılacak. 17-18 Eylül TEKNOFEST etkinlik takvimi açıklandı. Vatandaşlar tarafından TEKNOFEST İstanbul uçuş gösterilerinin programı ve saati merak ediliyor.

TEKNOFEST etkinlik takvimi 17-18 Eylül! Uçuş gösterilerinin saati belli oldu
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali , 17 Eylül 2025 Çarşamba günü başlayacak.

21 Eylül 2025 Pazar gününe kadar devam edecek olan TEKNOFEST'in etkinlik programı açıklandı. Festivale gitmek isteyen vatandaşlar tarafından TEKNOFEST etkinlik takvimi ve uçuş gösterilerinin saati merak ediliyor.

TEKNOFEST etkinlik takvimi 17-18 Eylül! Uçuş gösterilerinin saati belli oldu

TEKNOFEST UÇUŞ GÖSTERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 17-18 EYLÜL?

TEKNOFEST 'da kapsamında 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan uçuş gösterilerinin programı şöyle:

17 EYLÜL

  • 10.20-10.45 Paramotor-Yelken Kanat Gösteri Uçuşu
  • 11.00-11.10 Aksungur - Anka Gösteri Uçuşu
  • 11.15-11.50 SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu
  • 14.00-14.10 T70 Gösteri Uçuşu
  • 14.10-14.55 Türk Yıldızları Gösteri Uçuşu
  • 15.45-16.00 S-70 Gösteri Uçuşu
  • 16.05-16.35 Bayraktar TB3 Gösteri Uçuşu
  • 16.10-16.40 Bayraktar Akıncı Gösteri Uçuşu
  • 16.15-16.45 Bayraktar TB 2 Gösteri Uçuşu
  • 16.50-17.00 T-129 Atak Helikopteri Gösteri Uçuşu
  • 17.05-17.20 Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu
TEKNOFEST etkinlik takvimi 17-18 Eylül! Uçuş gösterilerinin saati belli oldu

18 EYLÜL

  • 11.00-11.10 Aksungur - Anka Gösteri Uçuşu
  • 11.10-11.30 Paramotor-Yelken Kanat Gösteri Uçuşu
  • 11.35-11.45 T-129 Atak Helikopteri Gösteri Uçuşu
  • 11.50-12.00 T70 Gösteri Uçuşu
  • 12.05-12.15 Hürkuş Gösteri Uçuşu
  • 14.15-14.45 SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu
  • 15.45-16.15 Bayraktar Akıncı Gösteri Uçuşu
  • 15.50-16.20 Bayraktar TB3 Gösteri Uçuşu
  • 15.55-16.25 Bayraktar TB 2 Gösteri Uçuşu
  • 16.30-16.45 BEL 429 Helikopter Gösteri Uçuşu
  • 16.50-17.10 Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu
