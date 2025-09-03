Temmuz Ağustos enflasyon farkı toplamı ne kadar? Memur maaş zammı için belirleyici olacak

TÜİK, Temmuz 2025 enflasyon verilerinin ardından Ağustos ayına ilişkin rakamları bugün açıklanıyor. Açıklanacak veriler hem ekonomik aktörler hem de vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

TEMMUZ AĞUSTOS ENFLASYON 2025

TÜİK’in 4 Ağustos 2025 tarihinde açıkladığı verilere göre, Temmuz ayında TÜFE bir önceki aya kıyasla %2,06 artış göstermiştir. Yıllık enflasyon ise 1,53 puanlık düşüşle %33,52 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece 44 ayın en düşük yıllık enflasyon oranı kaydedilmiştir. Temmuz ayı enflasyonunun ana belirleyicileri arasında konut grubu öne çıkarken, %5,78’lik artış ile enflasyona 0,95 puan katkı sağlamıştır. Ulaştırma grubunda %2,89’luk artış gözlenmiş ve 0,45 puanlık katkı hesaplanmıştır. Buna karşılık giyim ve ayakkabı grubunda yaşanan %5,82’lik düşüş enflasyonu aşağı yönlü etkilemiştir.

Çekirdek enflasyon Temmuz’da %1,74 artarken, yıllık bazda %34,70 seviyesinde kaydedilmiştir. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise aylık %1,73, yıllık %24,19 artmıştır.

TEMMUZ AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI TOPLAMI NE KADAR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, Ağustos ayında TÜFE’nin aylık bazda %1,79 artacağını tahmin etmektedir. Tahminler %1,65 ile %2,90 arasında değişkenlik göstermektedir. enflasyonun ise baz etkisiyle %33,90 seviyesine gerilemesi beklenmektedir.

Temmuz ayında kaydedilen %2,06’lık artış ile Ağustos ayında öngörülen %1,79’luk artış bir araya geldiğinde, iki aylık kümülatif enflasyon oranı yaklaşık %3,85 seviyesine ulaşmaktadır. Toplam enflasyon oranı, memur ve emekli maaş artışları ile kira artış oranlarının belirlenmesinde doğrudan etkili olacaktır.

AĞUSTOS ENFLASYON ORANI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından bugün, 3 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’da açıklanacak. Veriler, yılın ikinci yarısında uygulanacak maaş zamları, kiralara yansıyacak artış oranları ve birçok ekonomik göstergenin seyrinde belirleyici rol oynayacaktır. Ekonomistler, açıklamanın ardından yıllık enflasyondaki gerilemenin sürüp sürmediğini yakından takip edecek.