TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Tenis Laver Cup hangi kanalda, saat kaçta? Maç takvimi

ABD'nin San Francisco eyaletinde gerçekleştirilen 2025 Laver Cup turnuvasında bugün 3. gün karşılaşmaları oynanacak. Tenisi yakından takip eden vatandaşlar tarafından Laver Cup hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Tenis Laver Cup hangi kanalda, saat kaçta? Maç takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2025
18:08
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
18:08

Avrupa Takımı ve Dünya Takımı'nın karşı karşıya geldiği 2025 Laver Cup'ta karşılaşmalar devam ediyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı şehrinde bulunan Chase Center'da düzenlenen karşılaşmalarda Dünya Takımı'nın üstünlüğü bulunuyor.

Vatandaşlar tarafından Laver Cup hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı ise merak ediliyor.

Tenis Laver Cup hangi kanalda, saat kaçta? Maç takvimi

TENİS LAVER CUP HANGİ KANALDA?

2025 Tenis Laver Cup karşılaşmaları açıklanan bilgilere göre 1 ve Eurosport 2 ekranlarından yayınlanıyor. Vatandaşlar bu kanallar aracılığıyla karşılaşmaları canlı olarak takip edebiliyorlar.

Tenis Laver Cup hangi kanalda, saat kaçta? Maç takvimi

TENİS LAVER CUP MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Tenis Laver Cup son gün karşılaşmaları kapsamında bugün tek erkeklerde saat 23.10'da Çekyalı raket Jakub Mensik ile Avustralyalı Alex de Minaur karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın ardından 22 Eylül Pazartesi günü saat 00.20'de Carlos Alcaraz (İspanya) ile Francisco Cerundolo (Arjantin) mücadelesi başlayacak. 3. günün son mücadelesi ise saat 22 Eylül Pazartesi 01.30'da Almanyalı raket Alexander Zverev ile ABD'li Taylor Fritz arasında düzenlenecek.

Çift erkeklerde ise Carlos Alcaraz ve Casper Ruud ( Norveç) ile Alex Michelsen (ABD) ve Reilly Opelka (ABD) saat 22.00'de karşılaşacak.

Aktüel
