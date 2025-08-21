Menü Kapat
TGRT Haber


Tercihler açıklandı mı 2025? ÖSYM takvimine göre süreç 1 Ağustos'ta başladı

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavında süreç tamamlandı. 19 Temmuz tarihinde sonuçların duyurulmasının ardından milyonlarca aday tercihlerini yaptı. Üniversite sınavına giren adaylar YKS tercihlerinin açıklanmasını bekliyor. 2 milyondan fazla kişinin başvurduğu YKS sürecinde gözler ÖSYM son dakika açıklamasında.

Tercihler açıklandı mı 2025? ÖSYM takvimine göre süreç 1 Ağustos'ta başladı
Bu sene üniversiteye gidecek olan öğrenciler sınavına katıldı. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle beraber sonuçlarının açıklanacağı gün beklenmeye başladı.

TERCİHLER AÇIKLANDI MI 2025?

21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan TYT, AYT ve YDT sınavlarının ardından yapıldı. Adaylar aldıkları puanlara göre gitmek istediği okulları ve bölümleri yazdı. tarafından şu an için herhangi bir duyuru gelmezken bu hafta içerisinde tercihlerin açıklanması öngörülüyor. 1 Eylül'de kayıtlarının başlayacağı göz önünde bulundurulunca yerleştirme sonuçlarının bu hafta veya önümüzdeki hafta başında duyurulması tahmin ediliyor.

Tercihler açıklandı mı 2025? ÖSYM takvimine göre süreç 1 Ağustos'ta başladı

ÖSYM TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavına 2025 yılında 2 milyondan fazla aday başvurdu. Milyonlarca aday 1 Ağustos itibarıyla tercih işlemlerini başlarken süreç sona erdi. Şimdi ise ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor. YKS tercih sonuçları 21 Ağustos itibarıyla henüz duyurulmazken önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milyonlarca öğrenci ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor
