Tercihler açıklandı mı 2025? ÖSYM takvimine göre süreç 1 Ağustos'ta başladı

Bu sene üniversiteye gidecek olan öğrenciler YKS 2025 sınavına katıldı. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle beraber yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı gün beklenmeye başladı.

TERCİHLER AÇIKLANDI MI 2025?

21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan TYT, AYT ve YDT sınavlarının ardından tercihler yapıldı. Adaylar aldıkları puanlara göre gitmek istediği okulları ve bölümleri yazdı. ÖSYM tarafından şu an için herhangi bir duyuru gelmezken bu hafta içerisinde tercihlerin açıklanması öngörülüyor. 1 Eylül'de üniversite kayıtlarının başlayacağı göz önünde bulundurulunca yerleştirme sonuçlarının bu hafta veya önümüzdeki hafta başında duyurulması tahmin ediliyor.

ÖSYM TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavına 2025 yılında 2 milyondan fazla aday başvurdu. Milyonlarca aday 1 Ağustos itibarıyla tercih işlemlerini başlarken süreç sona erdi. Şimdi ise ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor. YKS tercih sonuçları 21 Ağustos itibarıyla henüz duyurulmazken önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.