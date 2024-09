The Last of Us'ın 2. sezonu 2025 yılında çıkacak

27 Eylül 2024 10:38 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:53

HBO tarafından yapılan ve ilk sezonu ile ses getiren The Last of Us'ın 2. sezonunun ne zaman çıkacağı gündem oldu. Dizinin yayınlanan son fragmanının ardından dizinin tarihi netleşti.

The Last of Us'a konu olan zombi mantarı, tarantulayı ele geçirdi! Kabus gibi görüntü kameraya yansıdı

The Last of Us 2. sezon için kısa bir video yayınlandı

HBO​ tarafından aynı adlı popüler oyun serisinden uyarlanan The Last of Us​ dizisi 2023 yılında yayınlanan ilk sezonuyla izleyicilerin beğenisini toplamıştı.

Dizi sezonun bitmesinin ardından 2023 yılında ikinci sezon onayı almış ve Ocak 2024'te sezonun çekimlerine başlanmıştı.

Ağustos ayında çekimi tamamlanan dizisinin post-prodüksiyon aşamasında olduğu belirtilmişti.

Dizinin izleyicileri tarafından 2. sezonunun ne zaman geleceği merak ediliyor.

THE LAST OF US 2. SEZON NE ZAMAN?

The Last of Us dizisinin yayınlanan ikinci sezon fragmanında yer alan bilgilere göre dizi 2025 yılında çıkacak.

HBO Başkanı Casey Bloys tarafından yapılan açıklamada dizinin 30 Haziran 2025 tarihine kadar yayınlanmasının planlandığı belirtildi.

THE LAST OF US OYUNCULARI KİM?

Pedro Pascal​ ve Bella Ramsey'in başrollerinde yer aldığı The Last of Us dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise şöyle: