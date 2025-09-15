TIPDİL sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

TÖMER TIPDİL Sınavı yalnızca, TUS, DUS ve EUS başvuruları için gerekli olan yabancı dil yeterliliğini ölçmek amacıyla uygulanıyor.

Sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan elde edilmesi şart.

Yabancı dil sınav neticeleri sınav gününden itibaren beş yıl boyunca geçerli.

Peki, TIPDİL sonuçları duyuruldu mu ne zaman ilan edilecek?

TIPDİL SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

TIPDİL sınav sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağı sınav sonrasında araştırılıyor.

Fakat TIPDİL neticelerinin açıklanacağı günle ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Sınavda hatalı yanıtların doğru cevaplara herhangi bir etkisi olmayacak.

Sınavda yer alan tüm sorular puan olarak eşit değere sahip.

Bunun yanı sıra sınavda iptal edilen sorular bulunması halinde bu sorular değerlendirmeye katılmayacak.

Adayların puanları geçerli soru adedi üzerinden hesaplanacak.