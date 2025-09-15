Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

TIPDİL sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen sınavın ardından 2025 TIPDİL sonuçları merak edilmeye başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TIPDİL sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 17:02

TÖMER TIPDİL Sınavı yalnızca, , DUS ve EUS başvuruları için gerekli olan yabancı dil yeterliliğini ölçmek amacıyla uygulanıyor.

Sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan elde edilmesi şart.

Yabancı dil sınav neticeleri sınav gününden itibaren beş yıl boyunca geçerli.

Peki, TIPDİL sonuçları duyuruldu mu ne zaman ilan edilecek?

TIPDİL sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

TIPDİL SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

TIPDİL sınav sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağı sınav sonrasında araştırılıyor.

Fakat TIPDİL neticelerinin açıklanacağı günle ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

TIPDİL sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

Sınavda hatalı yanıtların doğru cevaplara herhangi bir etkisi olmayacak.

Sınavda yer alan tüm sorular puan olarak eşit değere sahip.

Bunun yanı sıra sınavda iptal edilen sorular bulunması halinde bu sorular değerlendirmeye katılmayacak.

Adayların puanları geçerli soru adedi üzerinden hesaplanacak.

Sıkça Sorulan Sorular

TIPDİL yanlış cevaplar puanı düşürüyor mu?
Hayır, sınavda yanlış işaretlenen sorular doğru yanıtları etkilemiyor. Adayların puanı yalnızca doğru cevap sayısı üzerinden hesaplanıyor.
ETİKETLER
#sınav sonuçları
#tus
#Düşük Donanımlı Televizyon
#Tipdİl
#Tömer
#Eus
#Yabancı Dil Sınavı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.