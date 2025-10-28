Togg limuzin satışı var mı? İlk kez görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan’daki BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi’nin açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tören alanına Togg’un özel üretim limuzin modeliyle gelmesi büyük merak uyandırdı.

TOGG LİMUZİN MODELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan’da düzenlenen BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni’nde özel bir araçla alana geldi. Törene damgasını vuran araç, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un limuzin tarzındaki özel üretim versiyonu oldu. Bu özel Togg modeli, ilk kez kamuoyunun karşısına çıkarken görüntüleri kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Togg’un bu özel üretim limuzin modelinde, dikkat çekici birçok tasarım detayı bulunuyor. Aracın uzunluğu, kapısız yan tasarımı, açık mavi renkli ayna kapakları ve gündüz farı kaşlarıyla öne çıkan dış görünümü, standard Togg T10X modellerinden oldukça farklı bir yapı sergiliyor. Aracın içinde dört sıra koltuk yer alırken, geniş iç hacmi ve panoramik cam tavanı dikkat çekiyor. Ayrıca aracın kaput kısmında Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyor.

Togg’un özel üretim limuzini, T10X modelinin uzatılmış şasesi üzerine inşa edildi. Uzatılmış şaseli araçlar dünyada nadir görülürken, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde Hummer gibi bazı markaların benzer limuzin dönüşümleri bulunuyor. Türkiye’de ise bu tür bir örnek ilk kez görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bu özel yapım Togg’un ön koltuğunda seyahat etti.

TOGG LİMUZİN SERİ ÜRETİM VE SATIŞI VAR MI, FİYATI NE KADAR?

Togg’un özel üretim limuzin modelinin seri üretime girip girmeyeceği en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Togg yetkililerinden alınan bilgilere göre, bu aracın herhangi bir seri üretim planı bulunmuyor. Uzatılmış şaseli bu özel modelin, Togg mühendisleri tarafından sadece fabrika misafir turları ve özel gösterimler için tasarlandığı belirtildi.

Bu özel limuzin tarzı Togg’un satışa sunulması ya da fiyatlandırılması da gündemde değil. Aracın geliştirilmesi tamamen mühendislik ve tasarım çalışması kapsamında gerçekleştirildi. Togg’un seri üretimde olan modelleri arasında şu anda sadece T10X ile T10F bulunuyor ve limuzin tarzı bir versiyonun satış planı yapılmadı.

Beyaz renkte üretilen özel Togg’un, elektrikli motorunun bulunduğu ön kaput kısmında Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyor. Kapısız tasarımıyla dikkat çeken modelde menteşe yuvaları da bulunmuyor. Bu araç, tamamen özel amaçlarla üretildiği için ne bir fiyat etiketi ne de satış planı bulunuyor.