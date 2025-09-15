Menü Kapat
Editor
 | Sumru Tarhan

Togg T10F menzili ne kadar? T10F renkleri ve özellikleri

Hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabilen Togg T10F, satışa sunuldu. Vatandaşlar ise Togg T10F menzili ne kadar araştırmasına başladı.

Togg T10F menzili ne kadar? T10F renkleri ve özellikleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 16:06

bugün itibarıyla 'de kullanıcıların ilgisine sunulan Togg T10F, satın alacak kişileri heyecanlandırdı. Togg 10F menzili ve renkleri de merak konusu haline geldi.

TOGG T10F MENZİLİ NE KADAR?

160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 kilometreye (52,4 kWh batarya) ve 623 kilometreye (88,5 kWh batarya) varan menziller sunmakta. V1 RWD standart menzile sahip aracı, 1 milyon 860 bin liradan satılırken, V1 RWD uzun menzilli versiyonu 2 milyon 170 bin liradan, V2 RWD uzun menzilli versiyonu da 2 milyon 345 bin liradan satışa çıkarıldı.

Togg T10F menzili ne kadar? T10F renkleri ve özellikleri

TOG 10F FİYATLARI 2025

Versiyonlar ve Teslim Fiyatları

V1 RWD Standart Menzil → 1.878.000 ₺

V1 RWD Uzun Menzil → 2.188.000 ₺

V2 RWD Uzun Menzil → 2.363.000 ₺

Togg T10F menzili ne kadar? T10F renkleri ve özellikleri

Opsiyonlar ve Fiyatları
V1 için opsiyonlar

Teknoloji ve Konfor Paketi → 40.000 ₺

19 İnç Jantlar → 40.000 ₺

Panoramik Cam Tavan → 50.000 ₺

V2 için opsiyonlar

Kış Paketi → 30.000 ₺

Akıllı Destek Paketi → 30.000 ₺

Krem Renkte Suni Deri Koltuklar → 50.000 ₺

Meridian Premium Ses Sistemi → 50.000 ₺

Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar → 50.000 ₺

Panoramik Cam Tavan → 50.000 ₺

