Togg T10F menzili ne kadar? T10F renkleri ve özellikleri

bugün itibarıyla Türkiye'de kullanıcıların ilgisine sunulan Togg T10F, satın alacak kişileri heyecanlandırdı. Togg 10F menzili ve renkleri de merak konusu haline geldi.

TOGG T10F MENZİLİ NE KADAR?

160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 kilometreye (52,4 kWh batarya) ve 623 kilometreye (88,5 kWh batarya) varan menziller sunmakta. V1 RWD standart menzile sahip aracı, 1 milyon 860 bin liradan satılırken, V1 RWD uzun menzilli versiyonu 2 milyon 170 bin liradan, V2 RWD uzun menzilli versiyonu da 2 milyon 345 bin liradan satışa çıkarıldı.

TOG 10F FİYATLARI 2025

Versiyonlar ve Teslim Fiyatları

V1 RWD Standart Menzil → 1.878.000 ₺

V1 RWD Uzun Menzil → 2.188.000 ₺

V2 RWD Uzun Menzil → 2.363.000 ₺

Opsiyonlar ve Fiyatları

V1 için opsiyonlar

Teknoloji ve Konfor Paketi → 40.000 ₺

19 İnç Jantlar → 40.000 ₺

Panoramik Cam Tavan → 50.000 ₺

V2 için opsiyonlar

Kış Paketi → 30.000 ₺

Akıllı Destek Paketi → 30.000 ₺

Krem Renkte Suni Deri Koltuklar → 50.000 ₺

Meridian Premium Ses Sistemi → 50.000 ₺

Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar → 50.000 ₺

Panoramik Cam Tavan → 50.000 ₺