Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Togg T10F V1 V2 farkı nedir? Standart, opsiyonel ve pakete dahil özellikler ile geliyor

Togg T10F V1 ile V2 arasındaki fark belli oldu. Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, ikinci akıllı cihazı T10F’yi Türkiye’de satışa sundu. Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025’te dünya kamuoyuna tanıtılan T10F, Trumore dijital platformu üzerinden sipariş edilebiliyor. İşte Togg T10F V1 V2 farkı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Togg T10F V1 V2 farkı nedir? Standart, opsiyonel ve pakete dahil özellikler ile geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 21:56
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 21:56

’un yeni modeli , Türkiye’de satışa çıktı. Araç, kısa sürede yoğun ilgi görerek hızlı teslim stoklarını tüketti.

TOGG T10F V1 VE V2 SATIŞA ÇIKTI

Türkiye’nin girişimi Togg’un yeni modeli T10F, resmi olarak Türkiye’de siparişe açıldı. Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında tanıtılan T10F, Trumore uygulaması üzerinden sipariş alınarak kullanıcılarla buluşturuluyor. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten arkadan itişli versiyonlarıyla öne çıkan T10F, iki farklı batarya seçeneğiyle geliyor. 52,4 kWh batarya ile 350 kilometre menzil, 88,5 kWh batarya ile ise 623 kilometre menzil sağlanıyor.

Togg T10F V1 V2 farkı nedir? Standart, opsiyonel ve pakete dahil özellikler ile geliyor

T10F, bağımsız Euro NCAP testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız alarak güvenlik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Hızlı şarj desteği sayesinde 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşabilen batarya teknolojisine sahip model, sürücü destek sistemleri ve yazılım güncellemeleriyle sürekli gelişim sağlayan bir yapıya sahip. Türkiye’de satışa çıkan T10F, 29 Eylül itibarıyla Almanya’da da siparişe açılacak.

Togg T10F V1 V2 farkı nedir? Standart, opsiyonel ve pakete dahil özellikler ile geliyor

TOGG T10F V1 V2 FARKI

T10F, Türkiye’de V1 ve V2 donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor. Her iki donanımda da standart güvenlik sistemleri, 7 hava yastığı ve akıllı sürüş destek teknolojileri bulunuyor. Ancak V2 pakette kullanıcı deneyimini artıracak ek donanımlar dikkat çekiyor. Çocuk tespit sistemi, ısıtmalı arka koltuklar, ısıtmalı ön cam ve otomatik park asistanı V2 paketinde yer alan özellikler arasında bulunuyor.

V2 donanımında ayrıca çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı ve gelişmiş elektronik denge kontrolü standart olarak sunuluyor. Otomatik park asistanı da V2 donanımında yer alıyor.

Togg T10F V1 V2 farkı nedir? Standart, opsiyonel ve pakete dahil özellikler ile geliyor

TOGG T10F FİYATLARI NE KADAR?

T10F’nin Türkiye fiyatları donanım ve batarya seçeneklerine göre değişiyor. Standart menzilli V1 RWD modeli 1 milyon 860 bin liradan satışa çıkarken, uzun menzilli V1 RWD versiyonu 2 milyon 170 bin liradan alıcı buluyor. Daha yüksek donanım seviyesine sahip olan V2 RWD uzun menzil versiyonu ise 2 milyon 345 bin liradan satışa sunuluyor.

Togg T10F V1 V2 farkı nedir? Standart, opsiyonel ve pakete dahil özellikler ile geliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Togg T10F kampanya finansman desteği! Sıfır faizli kredi desteğiyle satışa çıktı

Marka ayrıca V2 versiyonu için özel finansman seçenekleri de başlattı. Bireysel kullanıcılar için 200 bin lira krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli seçenekten, 1 milyon 500 bin liraya kadar yüzde 2,89 faizli 48 ay vadeli finansman imkanına kadar farklı seçenekler bulunuyor. Kurumsal kullanıcılar için de 200 bin lira faizsiz kredi ve 1 milyon 750 bin liraya yüzde 2,99 faizli 48 ay vadeli ödeme planı sunuluyor.

Togg T10F V1 V2 farkı nedir? Standart, opsiyonel ve pakete dahil özellikler ile geliyor

TOGG V1 İLE V2 ARASINDAKİ FARK

T10F’nin V1 donanımı, standart güvenlik ve sürüş destek sistemleriyle donatılmış durumda. Bu versiyonda adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi, şeritten ayrılma ikazı ve trafik işareti algılama gibi özellikler standart olarak yer alıyor. Ayrıca 7 hava yastığı ve sağlam altyapısı ile güvenli sürüş sağlıyor.

Togg T10F V1 V2 farkı nedir? Standart, opsiyonel ve pakete dahil özellikler ile geliyor

V2 donanımı ise ek konfor ve güvenlik unsurlarıyla öne çıkıyor. Isıtmalı arka koltuklar, ısıtmalı ön cam, çocuk tespit sistemi gibi özellikler V2’nin kullanıcıya sunduğu avantajlar arasında bulunuyor. Ayrıca çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı ve sürücü dikkat asistanı gibi gelişmiş teknolojiler de bu donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor.

ETİKETLER
#Otomobil
#togg
#togg
#elektrikli otomobil
#araba
#elektrikli araba
#t10f
#otomotiv
#yerli otomobil
#togg t10x
#Elektrikli Otomobiller
#Türkiye'de Üretilen Araba
#Sahibi Olduğu Teknoloji
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.