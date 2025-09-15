Togg T10F V1 V2 farkı nedir? Standart, opsiyonel ve pakete dahil özellikler ile geliyor

Togg’un yeni modeli T10F, Türkiye’de satışa çıktı. Araç, kısa sürede yoğun ilgi görerek hızlı teslim stoklarını tüketti.

TOGG T10F V1 VE V2 SATIŞA ÇIKTI

Türkiye’nin otomobil girişimi Togg’un yeni modeli T10F, resmi olarak Türkiye’de siparişe açıldı. Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında tanıtılan T10F, Trumore uygulaması üzerinden sipariş alınarak kullanıcılarla buluşturuluyor. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten arkadan itişli versiyonlarıyla öne çıkan T10F, iki farklı batarya seçeneğiyle geliyor. 52,4 kWh batarya ile 350 kilometre menzil, 88,5 kWh batarya ile ise 623 kilometre menzil sağlanıyor.

T10F, bağımsız Euro NCAP testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız alarak güvenlik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Hızlı şarj desteği sayesinde 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşabilen batarya teknolojisine sahip model, sürücü destek sistemleri ve yazılım güncellemeleriyle sürekli gelişim sağlayan bir yapıya sahip. Türkiye’de satışa çıkan T10F, 29 Eylül itibarıyla Almanya’da da siparişe açılacak.

TOGG T10F V1 V2 FARKI

T10F, Türkiye’de V1 ve V2 donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor. Her iki donanımda da standart güvenlik sistemleri, 7 hava yastığı ve akıllı sürüş destek teknolojileri bulunuyor. Ancak V2 pakette kullanıcı deneyimini artıracak ek donanımlar dikkat çekiyor. Çocuk tespit sistemi, ısıtmalı arka koltuklar, ısıtmalı ön cam ve otomatik park asistanı V2 paketinde yer alan özellikler arasında bulunuyor.

V2 donanımında ayrıca çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı ve gelişmiş elektronik denge kontrolü standart olarak sunuluyor. Otomatik park asistanı da V2 donanımında yer alıyor.

TOGG T10F FİYATLARI NE KADAR?

T10F’nin Türkiye fiyatları donanım ve batarya seçeneklerine göre değişiyor. Standart menzilli V1 RWD modeli 1 milyon 860 bin liradan satışa çıkarken, uzun menzilli V1 RWD versiyonu 2 milyon 170 bin liradan alıcı buluyor. Daha yüksek donanım seviyesine sahip olan V2 RWD uzun menzil versiyonu ise 2 milyon 345 bin liradan satışa sunuluyor.

Marka ayrıca V2 versiyonu için özel finansman seçenekleri de başlattı. Bireysel kullanıcılar için 200 bin lira krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli seçenekten, 1 milyon 500 bin liraya kadar yüzde 2,89 faizli 48 ay vadeli finansman imkanına kadar farklı seçenekler bulunuyor. Kurumsal kullanıcılar için de 200 bin lira faizsiz kredi ve 1 milyon 750 bin liraya yüzde 2,99 faizli 48 ay vadeli ödeme planı sunuluyor.

TOGG V1 İLE V2 ARASINDAKİ FARK

T10F’nin V1 donanımı, standart güvenlik ve sürüş destek sistemleriyle donatılmış durumda. Bu versiyonda adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi, şeritten ayrılma ikazı ve trafik işareti algılama gibi özellikler standart olarak yer alıyor. Ayrıca 7 hava yastığı ve sağlam altyapısı ile güvenli sürüş sağlıyor.

V2 donanımı ise ek konfor ve güvenlik unsurlarıyla öne çıkıyor. Isıtmalı arka koltuklar, ısıtmalı ön cam, çocuk tespit sistemi gibi özellikler V2’nin kullanıcıya sunduğu avantajlar arasında bulunuyor. Ayrıca çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı ve sürücü dikkat asistanı gibi gelişmiş teknolojiler de bu donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor.