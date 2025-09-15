Togg T10F kampanya finansman desteği! Sıfır faizli kredi desteğiyle satışa çıktı

Togg, ikinci akıllı cihazı T10F için Türkiye’de siparişleri almaya başladı. Yeni model, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için çeşitli finansman seçenekleriyle satışa sunuldu.

TOGG T10F FİYAT LİSTESİ

Togg’un yeni modeli T10F, farklı versiyon ve menzil seçeneklerine göre fiyatlandırıldı. Standart menzilli V1 RWD modeli 1 milyon 860 bin liradan satışa sunulurken, uzun menzilli V1 RWD versiyonu 2 milyon 170 bin liradan kullanıcılarla buluştu. Daha gelişmiş donanım seviyesine sahip uzun menzilli V2 RWD modeli ise 2 milyon 345 bin lira fiyat etiketiyle satışa çıktı.

Avrupa pazarında da satışa çıkacak olan T10F, Almanya’da 29 Eylül’de siparişe açılacak. Türkiye’de ise satışların başlamasıyla birlikte yoğun talep oluştu ve Togg’un hızlı teslim stokları kısa sürede tükendi. Togg’un resmi açıklamasında, hızlı teslim stoklarının tükenmesine rağmen kullanıcıların Trumore platformu üzerinden ön sipariş vermeye devam edebileceği duyuruldu.

Togg T10F fiyat listesi şu şekildedir:

V1 RWD Standart Menzil: 1.878.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.188.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL

Bireysel kullanıcılara kredi desteği:

Kurumsal kullanıcılar kredi desteği:

TOGG T10F FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI VAR MI?

Togg, T10F V2 modeli için faizsiz kredi imkanını kullanıcılarına sundu. Bireysel müşteriler için 200 bin lira krediye yüzde 0 faizli, 12 ay vadeli bir finansman paketi hazırlandı. Bu pakette aylık geri ödeme tutarı 16 bin 667 lira olarak belirlendi. Bu paket ile daha düşük finansman ihtiyacı olan kullanıcılar, kısa vadeli ve faizsiz bu kredi imkanıyla T10F V2’ye ulaşabilecek.

Kurumsal kullanıcılar için de aynı şekilde 200 bin lira tutarında yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Togg’un sunduğu faizsiz kredi imkanı, T10F V2 modeline özel olarak uygulanıyor.

TOGG T10F KREDİ KAMPANYASI FİNANSMAN DESTEĞİ

Togg, faizsiz kredi seçeneğinin yanı sıra farklı tutarlarda kredi kampanyaları da açıkladı. Bireysel kullanıcılar için 1 milyon 500 bin lira krediye yüzde 2,89 faiz oranıyla 48 ay vadeli seçenek sunuluyor. Bu kampanyada aylık geri ödeme tutarı 67 bin 921 lira olarak hesaplandı. Alternatif olarak 1 milyon lira kredi kullanmak isteyenler için yüzde 2,79 faiz oranı ve 48 ay vadeli ödeme planı devreye alındı. Bu seçenekte aylık ödeme tutarı 44 bin 278 lira olarak belirlendi.

Kurumsal kullanıcılar için ise daha yüksek kredi tutarlarıyla finansman seçenekleri sağlandı. 1 milyon 750 bin lira krediye yüzde 2,99 faiz oranı ile 48 ay vadeli geri ödeme imkanı sunuluyor. Bu kredi paketinde aylık ödeme tutarı 71 bin 54 lira olarak açıklandı. Bu paketle kurumsal müşteriler, geniş finansman desteğiyle T10F V2 modelini tercih edebilecek.

TOGG T10F SİPARİŞ NEREDEN VERİLİR?

Togg T10F için siparişler yalnızca markanın dijital platformu olan Trumore üzerinden alınıyor. Kullanıcılar, T10F’nin farklı versiyonlarını Trumore konfigüratörü üzerinden kişiselleştirerek sipariş verebiliyor.

Togg’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hızlı teslim stokları kısa sürede tükendi. Buna rağmen ön siparişler alınmaya devam ediyor. Teslimatların ise eylül-ekim aylarında yapılması planlanıyor.

TOGG T10F ÖZELLİKLERİ

T10F, farklı batarya seçenekleri ile 350 kilometre ve 623 kilometreye kadar menzil imkanı sunuyor. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten RWD versiyonlarıyla dikkat çeken T10F, 28 dakikada hızlı şarjla yüzde 20’den yüzde 80’e kadar batarya doluluğuna ulaşabiliyor. Ayrıca bağımsız Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alan araç, güvenlik standartlarını da karşılıyor.

T10F, yedi hava yastığı, akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi, şerit ihlali uyarısı, çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı ve sürücü dikkat asistanı gibi gelişmiş sürüş destek sistemlerine sahip. V2 donanım seviyesinde ayrıca otomatik park asistanı opsiyonel olarak sunuluyor. Araç, 505 litrelik bagaj hacmi, coupe tavan çizgisi ve aerodinamik gövde tasarımıyla kullanıcılarına konforlu ve modern bir sürüş deneyimi sağlıyor.