17°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyası başvuruları saat kaçta başlayacak? T.C. Kimlik Numarası sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanların başvuru yapacağı tarih

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasının başvurularının 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacağı duyuruldu. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek başvuruların yoğunluğu engellemek için ilk 5 gün vatandaşların T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirileceği belirtildi. Yapılan açıklamaların ardından T.C. Kimlik Numarası sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanların başvuru yapacağı tarih gündem oldu. Vatandaşlar tarafından TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyası başvuruları saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyası başvuruları saat kaçta başlayacak? T.C. Kimlik Numarası sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanların başvuru yapacağı tarih
'nin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre 500 bin kampanyası başvuruları önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Vatandaşlar tarafından TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyası başvurularının saat kaçta başlayacağı ise merak ediliyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyası başvuruları saat kaçta başlayacak? T.C. Kimlik Numarası sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanların başvuru yapacağı tarih

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KAMPANYASI BAŞVURULARI SAAT KAÇTA?

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 500 bin sosyal konut kampanyasının başvuruları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyası başvuruları saat kaçta başlayacak? T.C. Kimlik Numarası sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanların başvuru yapacağı tarih

Yoğunluğun yaşanmaması için ilk 5 gün T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvurular yapılabilecek. 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren ise T.C. kimlik numarasının son sayısına göre alınan uygulaması sonlandırılacak. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları 15 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında tüm vatandaşlara açık olacak.

TOKİ T.C. KİMLİK NUMARASININ SONU 0, 2, 4, 6, 8 OLANLAR NE ZAMAN BAŞVURACAK?

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre başvuruların ilk günü olan 10 Kasım 2025 tarihinde T.C. kimlik numarasının sonu "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden TOKi 500 bin sosyal konut projesi başvurularını gerçekleştirebilecek.

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyası başvuruları saat kaçta başlayacak? T.C. Kimlik Numarası sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanların başvuru yapacağı tarih
