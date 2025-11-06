TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyası başvuruları saat kaçta başlayacak? T.C. Kimlik Numarası sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanların başvuru yapacağı tarih

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre 500 bin sosyal konut kampanyası başvuruları önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Vatandaşlar tarafından TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyası başvurularının saat kaçta başlayacağı ise merak ediliyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KAMPANYASI BAŞVURULARI SAAT KAÇTA?

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 500 bin sosyal konut kampanyasının başvuruları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Yoğunluğun yaşanmaması için ilk 5 gün T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvurular yapılabilecek. 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren ise T.C. kimlik numarasının son sayısına göre alınan başvuru uygulaması sonlandırılacak. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları 15 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında tüm vatandaşlara açık olacak.

TOKİ T.C. KİMLİK NUMARASININ SONU 0, 2, 4, 6, 8 OLANLAR NE ZAMAN BAŞVURACAK?

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre başvuruların ilk günü olan 10 Kasım 2025 tarihinde T.C. kimlik numarasının sonu "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden TOKi 500 bin sosyal konut projesi başvurularını gerçekleştirebilecek.