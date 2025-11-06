Balıkesir Sındırgı depremlerle sallanıyor! AFAD duyurdu: Bir artçı daha

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son aylarda 6.1 ve 4,9 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Depremlerin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir deprem daha oldu.

SINDIRGI BİR KEZ DAHA SALLANDI

AFAD'ın verilerine göre; Sındırgı'da saat 10.39'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin yerin 12 km altında gerçekleştiği kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1986339573471842679

SON 12 SATTE 70'DEN FAZLA ARTÇI DEPREM

Sındırgı ilçesi için AFAD'ın verilerine bakıldığında dün gece saatlerinde itibaren bölgede 70'den fazla artçı deprem olduğu gözlemlendi.

SINDIRGI AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Öte yandan aylardır deprem fırtınasıyla beşik gibi sallanan Sındırgı ilçesi afet bölgesi olarak duyuruldu. Kararı, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı aldı.

16 BİNE YAKIN DEPREM

İlçede 10 ağustos sonrası 16 bine yakın deprem kaydedildi. Uzmanlar, bölgedeki artçı sarsıntı ve depremlerin devam edeceğini belirtiyor.