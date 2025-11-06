Menü Kapat
Gündem
Editor
 | Baran Aksoy

Balıkesir Sındırgı depremlerle sallanıyor! AFAD duyurdu: Bir artçı daha

Son dakika haberi: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre; Sındırgı'da gece saatlerinden bu yana 70'den fazla artçı deprem oldu.

Balıkesir Sındırgı depremlerle sallanıyor! AFAD duyurdu: Bir artçı daha
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
11:21
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
11:47

'in ilçesinde son aylarda 6.1 ve 4,9 büyüklüğünde iki büyük meydana geldi. Depremlerin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir deprem daha oldu.

Balıkesir Sındırgı depremlerle sallanıyor! AFAD duyurdu: Bir artçı daha

SINDIRGI BİR KEZ DAHA SALLANDI

'ın verilerine göre; Sındırgı'da saat 10.39'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin yerin 12 km altında gerçekleştiği kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1986339573471842679

SON 12 SATTE 70'DEN FAZLA ARTÇI DEPREM

Sındırgı ilçesi için AFAD'ın verilerine bakıldığında dün gece saatlerinde itibaren bölgede 70'den fazla olduğu gözlemlendi.

Balıkesir Sındırgı depremlerle sallanıyor! AFAD duyurdu: Bir artçı daha

SINDIRGI AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Öte yandan aylardır deprem fırtınasıyla beşik gibi sallanan Sındırgı ilçesi olarak duyuruldu. Kararı, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı aldı.

Balıkesir Sındırgı depremlerle sallanıyor! AFAD duyurdu: Bir artçı daha

16 BİNE YAKIN DEPREM

İlçede 10 ağustos sonrası 16 bine yakın deprem kaydedildi. Uzmanlar, bölgedeki artçı sarsıntı ve depremlerin devam edeceğini belirtiyor.

