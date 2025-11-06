Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Öğretmenlerine veda eden öğrenciler hıçkıra hıçkıra ağladı!

Sakarya Aziziye İlkokulu'nda uzun yıllardır görev yapan sınıf öğretmeni 39 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekli oldu. Okulda yapılan veda programında hem öğretmen Hatice Berber hem de öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 11:36

Erzurum Merkez Soğucak Köyü'nde 1986 yılında göreve başlayan Hatice Berber, öğretmenlik serüvenini Tekirdağ Hayrabolu, Bartın ve son olarak Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürdürdü. Meslek hayatında binlerce öğrenci yetiştiren deneyimli öğretmen için Aziziye İlkokulu’nda anlamlı bir veda töreni gerçekleştirildi. Programda, Hatice Berber’in özverili çalışmaları okul idaresi, meslektaşları, veliler ve öğrenciler tarafından alkışlarla onurlandırıldı.

Öğretmenlerine veda eden öğrenciler hıçkıra hıçkıra ağladı!

ÖZEL ŞARKI HERKESİ AĞLATTI

4/A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri için hazırladıkları sürprizlerle duygu dolu anlar yaşattı. Okulun son dersinde öğrencilerin merdivenlerde alkışlarla karşıladığı Berber, gözyaşlarına hakim olamadı. Özel olarak hazırlanan veda şarkısı ise törende duygusallığını doruğa çıkardı. Okul bahçesinde düzenlenen törende Okul Müdürü Serkan Çeliktaş, öğrenciler ve Hatice Berber’in çocukları, Berber’e çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Öğretmenlerine veda eden öğrenciler hıçkıra hıçkıra ağladı!

"DİLE KOLAY 39 YIL"

Müdür Çeliktaş konuşmasında, "Dile kolay, 39 yıl, Hatice öğretmenimizi bugün emekliliğe uğurluyoruz. Bundan sonraki yaşamında sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar diliyoruz. Emekleri için kendisine teşekkür ediyoruz, iyi ki tanımışız" dedi.

Öğretmenlerine veda eden öğrenciler hıçkıra hıçkıra ağladı!

"EDİRNE'DEN ERZURUM'A ÖĞRETMEN OLMAK İÇİN YOLA ÇIKTI"

Duygusal anların yaşandığı törende emekli öğretmen Hatice Berber, "Uzun yıllar önce bir öğretmen olarak Edirne’den Erzurum’a doğru yola çıktım. Bu yolculuğum tam 39 yıl sürdü. Bu süre zarfında pek çok öğrencim oldu. Onları elimden geldiğince en iyi şekilde yetiştirmeye, hayata hazırlamaya çalıştım. Öğretmenliğin en güzel yanlarından biri de gelen yeni öğrencinin elinden tutmak, ona okuma yazma öğretmek, onunla sevincini, mutluluğunu, üzüntüsünü, her şeyini paylaşmak ve dört yıl birlikte olduktan sonra onu mezun etmek, onun gözündeki ışıltıyı görmek. Bu, her şeye değer, paha biçilmez bir olay. Ben bunu tekrar tekrar yaşadım. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Bugün Aziziye İlkokulu’nda son görev günüm. 39 yıl geriye baktıktan sonra ‘İyi ki öğretmen olmuşum’ diyorum" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ebru öğretmenden acı haber! Annesi görünce sinir krizi geçirdi
Öğrencilerden vefa örneği! Öğretmenlerine duygusal veda
ETİKETLER
#emeklilik
#öğretmen ataması
#Veda Töreni
#Aziziye İlkokulu
#Hatice Berber
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.