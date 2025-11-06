'Dünyanın en büyük örümcek ağı' keşfedildi

Bilim insanları, Arnavutluk-Yunanistan sınırı üzerinde yer alan bir mağarada, 100 metrekarelik devasa bir örümcek ağı keşfetti.

Dikkat çekici yapı, on binlerce örümceğe ev sahipliği yaparak, şimdiye kadar bulunan en büyük örümcek ağı olduğu belirtildi. Yapılan incelemeler, ağın yaklaşık 69 bin adet ev örümceği ve 42 bin adet Prinerigone vagans türü örümcekten oluşan kalabalık bir koloniye yuva olduğunu ortaya çıkardı.

The Independent'in haberine göre, normalde toplu yaşam sürdüğü bilinen örümcek türlerinin devasa ortak ağlar kurması kayıtlara geçmişti. Ancak bilim dünyası, yalnız yaşamayı tercih eden farklı türlerin bir araya gelerek iş birliği içinde dev bir ağ örmesine ilk kez tanıklık ediyor.

Araştırmacılar, her iki türün de yüzeyde yaşayan ve daha önce koloni oluşturduğu bildirilmemiş türler olduğuna dikkat çekiyor.

DNA TESTİ, KİMLİKLERİ DOĞRULADI

Mağara girişinin Yunanistan'da, derin kısımlarının ise Arnavutluk'ta bulunduğu alandaki bu "örümcek megakenti", ilk olarak 2022'de yeraltı yaşam araştırması yapan ekipler tarafından fark edildi. Bilim insanları, örümcek türlerini doğrulamak için DNA örnekleri üzerinde testler yaptı.

ZEHİRLİ GAZ ORTAMINDA HAYATTA KALMA SIRRI

Söz konusu mağaranın Güneş ışığının olmadığı ve yüksek düzeyde zehirli hidrojen sülfür gazı içerdiği sert koşullara rağmen, örümceklerin hayatta kalma mekanizması araştırmacıların ilgisini çekti. Bilim insanları, ekosistemin alışılmadık bir besin zinciri üzerine kurulu olduğunu belirledi.

Mağara sisteminde gelişen mikroplar, küçücük sivrisinekler tarafından tüketiliyor. Ardından yoğun sivrisinek sürüsü, devasa ağa yakalanarak örümcekler için bol miktarda gıda kaynağı haline geliyor.

DNA analizi, örümceklerin mağara dışındaki akrabalarından farklı olduğunu ortaya çıkardı. Bu da mağaranın benzersiz ortamına adapte olduklarını gösteriyor.