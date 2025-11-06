Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
17°
 Ömer Faruk Dogan

'Dünyanın en büyük örümcek ağı' keşfedildi

Arnavutluk-Yunanistan sınırı yakınındaki bir mağarada, 100 metrekarelik alana yayılmış devasa bir örümcek ağı keşfedildi. Mağarada yaşayan örümcekler, zehirli ortama rağmen mikroplarla beslenen ve ağa yakalanan yoğun sivrisinek popülasyonu sayesinde hayatta kalıyorlar.

Murat Makas
06.11.2025
06.11.2025
Bilim insanları, - sınırı üzerinde yer alan bir mağarada, 100 metrekarelik devasa bir ağı keşfetti.

Dikkat çekici yapı, on binlerce örümceğe ev sahipliği yaparak, şimdiye kadar bulunan en büyük örümcek ağı olduğu belirtildi. Yapılan incelemeler, ağın yaklaşık 69 bin adet ev örümceği ve 42 bin adet Prinerigone vagans türü örümcekten oluşan kalabalık bir koloniye yuva olduğunu ortaya çıkardı.

The Independent'in haberine göre, normalde toplu yaşam sürdüğü bilinen örümcek türlerinin devasa ortak ağlar kurması kayıtlara geçmişti. Ancak bilim dünyası, yalnız yaşamayı tercih eden farklı türlerin bir araya gelerek iş birliği içinde dev bir ağ örmesine ilk kez tanıklık ediyor.

Araştırmacılar, her iki türün de yüzeyde yaşayan ve daha önce koloni oluşturduğu bildirilmemiş türler olduğuna dikkat çekiyor.

'Dünyanın en büyük örümcek ağı' keşfedildi

DNA TESTİ, KİMLİKLERİ DOĞRULADI

girişinin Yunanistan'da, derin kısımlarının ise Arnavutluk'ta bulunduğu alandaki bu "örümcek megakenti", ilk olarak 2022'de yeraltı yaşam araştırması yapan ekipler tarafından fark edildi. Bilim insanları, örümcek türlerini doğrulamak için DNA örnekleri üzerinde testler yaptı.

'Dünyanın en büyük örümcek ağı' keşfedildi

ZEHİRLİ GAZ ORTAMINDA HAYATTA KALMA SIRRI

Söz konusu mağaranın Güneş ışığının olmadığı ve yüksek düzeyde zehirli hidrojen sülfür gazı içerdiği sert koşullara rağmen, örümceklerin hayatta kalma mekanizması araştırmacıların ilgisini çekti. Bilim insanları, ekosistemin alışılmadık bir besin zinciri üzerine kurulu olduğunu belirledi.

'Dünyanın en büyük örümcek ağı' keşfedildi

Mağara sisteminde gelişen mikroplar, küçücük sivrisinekler tarafından tüketiliyor. Ardından yoğun sivrisinek sürüsü, devasa ağa yakalanarak örümcekler için bol miktarda gıda kaynağı haline geliyor.

DNA analizi, örümceklerin mağara dışındaki akrabalarından farklı olduğunu ortaya çıkardı. Bu da mağaranın benzersiz ortamına adapte olduklarını gösteriyor.

ETİKETLER
#yunanistan
#mağara
#Arnavutluk
#keşif
#örümcek
#Ags 2025
#Ekolojisi
#Dünya
