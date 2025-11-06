Google Haritalar kullananlar dikkat! Şerit algılama geliyor

Kategoriler
Google, yerleşik sistemli araçlardaki Haritalar uygulamasına “canlı şerit rehberliği” özelliğini getiriyor. Araç, hangi şeritte olduğunu algılayarak navigasyonu buna göre yönlendirecek.
Google, araç içi Haritalar deneyimini bir adım öteye taşıyor. Yakında, Google yerleşik sistemli araçlarda “canlı şerit rehberliği” (live lane guidance) adı verilen yeni bir özellik devreye girecek. Bu sistem, sürücünün hangi şeritte olduğunu algılayarak navigasyonu buna göre güncelleyecek.
Örneğin, siz sol şeritte ilerlerken çıkışınız sağdaysa, araç bunu fark edip hem sesli hem de görsel olarak “şerit değiştirin” uyarısı verecek. Böylece özellikle yabancı olduğunuz yollarda yanlış dönüşler ya da son anda yapılan manevralar tarih olacak.
Google’ın yeni özelliğinin arkasında güçlü bir teknoloji var. Araçtaki ön kamera, yol çizgilerini ve tabelaları tespit ediyor. Bu görüntüler yapay zekâ tarafından analiz edilip anlık olarak Haritalar’a entegre ediliyor. Sonuçta sistem, sürücünün konumuna göre kişiselleştirilmiş yönlendirmeler sunuyor.
Google, özelliğin önümüzdeki birkaç ay içinde kullanıma sunulacağını açıkladı. İlk olarak Polestar 4, bu yeniliği entegre eden araç olacak. Ancak başlangıçta yalnızca ABD ve İsveç’teki modellerde kullanılabilecek. Şirket, ilerleyen dönemde daha fazla ülke, yol türü ve araç markasıyla iş birliği yaparak kapsamı genişletmeyi planlıyor.