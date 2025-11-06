Sosyal konut başvurularında 'TC kimlik numarası' sırası! Kim, hangi gün başvurabilecek?

Kategoriler
500 bin sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, başvuruların nasıl yapılacağına dair paylaşımda bulundu. TC kimlik numaraları başvuru sırasında belirleyici olacak. Öte yandan projelerin gerçekleşeceği ilçeler de belli olmaya başladı. İşte tüm detaylar...
Türkiye'de 500 bin dar gelirliyi makul ödeme şartlarıyla ev sahibi yapacak olan sosyal konut projesine başvuruların başlamasına sayılı günler kaldı. 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak başvurular için detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda başvuruların TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacağını belirtti.
KİM, NE ZAMAN BAŞVURABİLECEK?
10 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar, 11 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlar, 12 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlar, 13 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlar, 14 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlar başvuru yapabilecek.
15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla uygulama son bulacak ve başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak.
HANGİ İLÇELERDE İNŞA EDİLECEK?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler de belli olmaya başladı.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, KONYA
Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.
En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.
ANKARA'DA HANGİ İLÇELER SEÇİLDİ?
Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.
İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.
KONYA'DA LİSTEDE BİRÇOK İLÇE VAR
Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.
Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.
Projeye ilişkin il ve ilçe bazında inşa edilecek konut sayılarına, "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/" adresinden ulaşılabiliyor.