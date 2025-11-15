TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı sabit mi? Bilgilendirme kılavuzu yayınlandı

81 ilde 500 bin sosyal konut projesinde heyecan devam ederken vatandaşlar ödeme planı sabit mi araştırmasına başladı.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI SABİT Mİ?

Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek. Bilgilendirme kılavuzunda yer alan açıklama şöyle oldu:

"Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine konutlar, %10 peşin 240 ay

vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit ödemeleri konut teslimlerini takip eden ay itibariyle

başlayacak şekilde satılacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden sadece bir konut alma hakkı bulunmaktadır.)"

Buna göre diğer kategorilerde sabit ödeme planı bulunmuyor.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ SABİT Mİ KALACAK?

Evlerin, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacak. Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Açıklamada "Konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecektir. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecektir." sözleri ile taksitlerin sabit olma durumu da belli oldu.