Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı sabit mi? Bilgilendirme kılavuzu yayınlandı

TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı sabit mi merak edilirken açıklama geldi. Sözleşmelerin ardından ödemeler başlarken vatandaşın gündeminde taksitlerin sabit olma durumu yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı sabit mi? Bilgilendirme kılavuzu yayınlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 13:59

81 ilde 500 bin sosyal konut projesinde heyecan devam ederken vatandaşlar ödeme planı sabit mi araştırmasına başladı.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI SABİT Mİ?

Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek. Bilgilendirme kılavuzunda yer alan açıklama şöyle oldu:

"Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine konutlar, %10 peşin 240 ay
vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit ödemeleri konut teslimlerini takip eden ay itibariyle
başlayacak şekilde satılacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden sadece bir konut alma hakkı bulunmaktadır.)"

Buna göre diğer kategorilerde sabit ödeme planı bulunmuyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı sabit mi? Bilgilendirme kılavuzu yayınlandı

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ SABİT Mİ KALACAK?

Evlerin, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacak. Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Açıklamada "Konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecektir. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecektir." sözleri ile taksitlerin sabit olma durumu da belli oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ kura çekimi nasıl olacak? Canlı yayınlanacak
ETİKETLER
#konut fiyatları
#Tokİ Sosyal Konut
#500 Bin Konut
#Konut Ödeme Planı
#Taksit Belirleme
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.