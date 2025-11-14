Menü Kapat
14°
 Sumru Tarhan

“TOKİ başvuru reddedildi” hatası gelince tekrar başvuru yapılır mı?

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları başladı. Binlerce kişininin başvurduğu sosyal konut projesinde süreç devam ederken "TOKİ başvuru reddedildi" ibaresini görenler tekrar başvuru yapılır mı araştırmasına başladı.

“TOKİ başvuru reddedildi” hatası gelince tekrar başvuru yapılır mı?
14.11.2025
14.11.2025
81 ilde 500 bin kampanyası başladı. Başvurular 19 Aralık'a kadar sürerken reddedildi hatası alanlar nedenini araştırdı.

TOKİ BAŞVURU REDDEDİLDİ NE DEMEK?

Eksik veya hatalı bilgi girmeniz durumunda, şartları sağlamamanız durumunda başvurunuz reddediliyor. Bilgilerinizi yeniden kontrol ederek, şartları sağlama durumunuzu kontrol etmelisiniz. Birçok kişinin başvurusu şartları sağlamaması nedeniyle reddediliyor.

“TOKİ başvuru reddedildi” hatası gelince tekrar başvuru yapılır mı?

TOKİ BAŞVURU REDDEDİLİRSE TEKRAR BAŞVURU YAPILIR MI?

Reddedilen başvuru sonrasında yeniden başvuru yapılabilir ifadesi paylaşılmazken netliği bilinmiyor. TOKİ’nin başvuru şartlarında açıkça belirtilmiştir ki; başvuru sahibinin “diğer alıcı adayları” kategorisinde ve şartları (örneğin gelir sınırı, mülkiyet durumu, ikamet şartı vs) taşımaması halinde başvurusu kabul edilmez.

“TOKİ başvuru reddedildi” hatası gelince tekrar başvuru yapılır mı?

Ret gerekçesini öğrenin (şartları sağlamama, ücret yatırmama, ikametgah vs.) Başka bir proje için ilan şartlarını kontrol edin—şartlara uygun olup olmadığınızdan emin olmalısınız. Belirtilen şartları karşıladığınız takdirde yeni bir proje için başvuru yapabilirsiniz. Fakat aynı proje kapsamında “yeni başvuru hakkı” olup olmadığı projeye göre değişebiliyor.

