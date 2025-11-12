TOKİ Kütahya’da hangi ilçelere ev yapacak? Semtlere göre konut dağılımı belli oldu

Milyonlarca kişinin başvuru yapacağı 500 bin sosyal konut kampanyasında süreç başladı. Kütahya'da hangi ilçelere ev yapılacağı da netleşti.

TOKİ KÜTAHYA HANGİ İLÇELERE EV YAPACAK?

Kütahya'da yapılacak olan konutların ilçelere göre dağılımı ve konut sayısı paylaşıldı.

Merkez: 1.174 konut

Seyitömer (Merkez): 47 konut

Altıntaş: 200 konut

Aslanapa: 96 konut

Çavdarhisar: 70 konut

Domaniç: 70 konut

Domaniç Çukurca: 47 konut

Dumlupınar: 47 konut

Emet: 96 konut

Gediz: 200 konut

Gediz EskiGediz: 47 konut

Gediz Gökler: 47 konut

Gediz Yenikent: 47 konut

Hisarcık: 63 konut

Pazarlar: 70 konut

Simav: 250 konut

Simav Akdağ: 47 konut

Simav Çitgöl: 47 konut

Simav Demirci: 47 konut

Simav Kuşu: 47 konut

Simav Naşa: 47 konut

Şaphane: 70 konut

Tavşanlı: 575 konut

Tavşanlı Kuruçay: 47 konut

Tavşanlı Tepecik: 47 konut

Tavşanlı Tunçbilek: 47 konut

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT HANGİ İLLERDE?

"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."