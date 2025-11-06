TOKİ sosyal konut başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? Başvuru ücreti ve aracı kurumlar

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illerde en fazla konutun inşa edileceği TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Projelerin yerine göre T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nin Proje ilindeki yetkili şubeleri ile başvuru yapılabilecek.

Vatandaşlar T.C. kimlik belgesi ile beraber projenin olduğu yerdeki yetkili banka şubelerinde “Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi” imzalayacak. TOKİ başvuru kılavuzunda yer alan bilgilendirmedeki ifadeler şöyle oldu:

"Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “Hak Sahipliği” onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru bedeli ödemeden başvuru yapabilecektir.

Gazi (Kıbrıs, Kore) kategorisinde olan vatandaşlarımız, 1005 Sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı ile başvuru bedeli ödeyerek başvuru yapabilecektir.

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az % 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait “Belge” ile başvuru yapabilecektir. (e-Devlet üzerinden başvuranlar engelli olduğuna dair belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belge” ile başvuru yapabilecektir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. (Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları “Emekli” kategorisinden başvuru yapamayacaktır.) (e-Devlet üzerinden başvuranlar sözleşme aşamasında emekli olduğuna dair belgeyi ibraz edeceklerdir.)

3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler, bakmakla yükümlü olduğu 19/12/2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olduğunu bildirir Vukuatlı Nüfus belgesi ile başvuruda bulunabileceklerdir.

TOKİ SOSYAL KONUT E DEVLET BAŞVURU NASIL YAPILIR?

e Devlet sistemi üzerinden başvuru yapacak olanlar sisteme giriş yaptıktan sonra "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetini seçmelidir. Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme / taahhütname yer

almaktadır. e-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz. "e-Devlet kanalıyla yapılacak başvurularda; Banka tarafından SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış olan hesaba, başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir." ifadeleri ile ödeme yöntemi açıklandı.