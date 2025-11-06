TOKİ sosyal konut örnek daireleri! 1+1 ve 2+1 sosyal konut daireleri paylaşıldı

Başvuru şartları arasında hane geliri sınırı yer alırken İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerektiği de belirtildi. Bakan Kurum, taksitlerin Anadolu'da 6 bin 750 liradan İstanbul'da ise 7 bin 313 liradan başlayacağını dair açıklamada da bulundu. Başvuru süreci sonrasında ilk konutlar 2027 yılının Mart ayından itibaren teslim edilecek.