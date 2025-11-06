Menü Kapat
TOKİ sosyal konut örnek daireleri! 1+1 ve 2+1 sosyal konut daireleri paylaşıldı

Kasım 06, 2025 13:42
1
TOKİ sosyal konut 1+1 daire

TOKİ tarafından 81 ilde yapılacak olan sosyal konut projesinde 1+1 ve 2+1 dairelerin örnek fotoğrafları paylaşıldı. 10 Kasım'da başlayacak olan başvuru sürecinin ardından süreç başlayacak. 18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek. 

2
TOKİ sosyal konut 1+1 örnek daireler

"Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore): %5, Engelli vatandaşlarımız: %5, Emekli vatandaşlarımız: %20, 3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10, Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlarımız: %20" açıklaması ile kontenjan sayısı duyuruldu. 1+1 daireler 55 metrekare olarak inşa edilecek.

3
TOKİ sosyal konut 1+1 örnek daireler

10 Kasım ile 19 Aralık arasında alınacak olan başvurular sonrasında kuralar aralık ve şubat aylarında gerçekleşecek. 81 ilde yapılacak olan TOKİ sosyal konut başvurularında 5 bin TL başvuru ücreti ödenecek. Kurada hak sahibi olamayanlara ise ücreti geri iade edilecek. Türkiye, “Yüzyılın Konut Projesi” ile 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edecek.

4
TOKİ 2+1 örnek daireler

TOKİ tarafından 1+1, 2+1 dairelerin örnek fotoğrafları yayımlanırken 2+1 daireler toplamda 65 metrekare olarak inşa edilecek. En fazla konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya'da yapılırken 81 ilde konutlar inşa edilecek. İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

 

5
TOKİ 2+1 dairelerin fotoğrafları

Türkiye'de 81 ilde yapılacak olan sosyal konut projesi kapsamında 500 bin konut inşa edilecek. En fazla konut ise nüfusu fazla olan illerde olacak. Hak sahibi belirleme kura tarihi 29 Aralık - 27 Şubat olurken, projelerin ihale edilmeye başlanması kasım ayı itibarıyla başlayacak. Konut belirleme kuralarının çekilmeye başlanması ise Şubat 2026 itibarıyla başlayacak. Satış sözleşmeleri Şubat 2026, konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla gerçekleşecek.

6
TOKİ sosyal konut 2+1 daireler

2+1 daireler 65 metrekare ve 80 metrekare olarak iki çeşitten oluşacak. Başvuru yapan vatandaşlar küçük ve büyük 2+1 dairelerin sahibi olabilecek. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri 2+1 tipi (65m²) evlere sahip olabilirken, En az %40 Engelli vatandaşlar 2+1 tipi (65m²) daire sahibi olabilecek.
 

7
TOKİ 2+1 80 metrekare örnek daireler

10 Kasım ile 19 Aralık arasında alınacak olan başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nin Proje ilindeki yetkili şubelerinden yapılabilecek. Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476 ev inşa edilecek.

8
TOKİ 2+1 80 metrekare daireler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturulduğunu belirtmişti. Her kategori için belirli kontenjanlar ayrıldı ve "24 Ekim itibarıyla üzerinde tapu varsa, o vatandaşlarımız başvuramayacak" notu düşüldü.

9
TOKİ 2+1 80 metrekare örnek daire

Başvuru şartları arasında hane geliri sınırı yer alırken İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerektiği de belirtildi. Bakan Kurum, taksitlerin Anadolu'da 6 bin 750 liradan İstanbul'da ise 7 bin 313 liradan başlayacağını dair açıklamada da bulundu. Başvuru süreci sonrasında ilk konutlar 2027 yılının Mart ayından itibaren teslim edilecek.

