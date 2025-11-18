TOKİ süreç devam ediyor ne demek? Başvurular ne zaman sonuçlanır?

Kategoriler
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları 10 Kasım itibarıyla başladı. Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ sosyal konut başvuruları alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar 19 Aralık'a kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.
TOKİ başvuru değerlendirme süresi başvuru yoğunluğuna göre ve il kontenjanlarına göre değişkenlik göstermekte. Genel olarak 10 gün ile 2 ay arasında süreç tamamlanmış oluyor. TOKİ süreç devam ediyor ifadesi, başvurunun TOKİ sistemine ulaştığını ve inceleme sürecinin devam ettiğini göstermekte.
TOKİ başvurularında hak sahipleri kura ile belirlenecek. Yayımlanan takvime göre 29 Aralık ile 27 Şubat aralığında il il kura çekimi yapılacak. Kura çekimi sonrasında e devlet ve TOKİ resmi sitesinde sonuçlar açıklanacak.