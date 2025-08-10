Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Hava Durumu
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Trabzon uçak gösterisi saat kaçta, nerede? Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirecek

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları bugün Trabzon'da unutulmaz bir gösteriye imza atmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar tarafından oldukça ilgiyle takip edilen Türk Yıldızları'nın gösterisinin başlamasına dakikalar kaldı. Vatandaşlar tarafından Trabzon uçak gösteri saat kaçta ve nerede izleneceği merak ediliyor.

Trabzon uçak gösterisi saat kaçta, nerede? Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirecek
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre bugün (10 Ağustos 2025 Pazar) Şehit Burak Gençcelep'in manevi anısına gerçekleştirecek. Gösteri uçuşuyla ilgili detayları Trabzon Büyükşehir Belediye BAşkanı Ahmet Metin Genç sosyal medya hesabından duyurdu.

Vatandaşlar tarafından Trabzon uçak gösteri ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı merak ediliyor.

Trabzon uçak gösterisi saat kaçta, nerede? Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirecek

TRABZON UÇAK GÖSTERİ SAAT KAÇTA, NEREDE?

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu bugün saat 17.00'de başlayacak.

Vatandaşlar gösteri uçuşunu Ayasofya Sahili'nden ücretsiz olarak takip edebilecekler.

Trabzon uçak gösterisi saat kaçta, nerede? Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirecek

Konuyla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Göklerdeki gururumuz Türk Yıldızları, şehrimizin evladı Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in aziz hatırası için Trabzon semalarında sizlerle buluşuyor Yarın (pazar) saat 17.00’de Ayasofya Sahili’nde buluşalım…"

Trabzon uçak gösterisi saat kaçta, nerede? Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirecek

TRABZON TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ UÇUŞU NEREDEN İZLENİR, NE ZAMAN?

10 Ağustos 2025 Pazar günü Trabzon'da gerçekleştirilecek olan Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu Ayasofya ile Beşirli Sahil Hattı arasında izlenebilecek.

TGRT Haber
