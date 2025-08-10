Trabzon uçak gösterisi saat kaçta, nerede? Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Yıldızları bugün (10 Ağustos 2025 Pazar) Şehit Burak Gençcelep'in manevi anısına gösteri gerçekleştirecek. Gösteri uçuşuyla ilgili detayları Trabzon Büyükşehir Belediye BAşkanı Ahmet Metin Genç sosyal medya hesabından duyurdu.

Vatandaşlar tarafından Trabzon uçak gösteri ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı merak ediliyor.

TRABZON UÇAK GÖSTERİ SAAT KAÇTA, NEREDE?

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu bugün saat 17.00'de başlayacak.

Vatandaşlar gösteri uçuşunu Ayasofya Sahili'nden ücretsiz olarak takip edebilecekler.

Konuyla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Göklerdeki gururumuz Türk Yıldızları, şehrimizin evladı Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in aziz hatırası için Trabzon semalarında sizlerle buluşuyor Yarın (pazar) saat 17.00’de Ayasofya Sahili’nde buluşalım…"

10 Ağustos 2025 Pazar günü Trabzon'da gerçekleştirilecek olan Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu Ayasofya ile Beşirli Sahil Hattı arasında izlenebilecek.