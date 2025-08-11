Trabzonspor Kocaelispor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu ilk haftasında Trabzonspor, Kocaelispor'u konuk ediyor. Maç, Papara Park Stadyumu'nda saat 21:30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor ile Kocaelispor arasındaki mücadele, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor ve Papara Park Stadyumu'nda oynanacak olan bu karşılaşma, bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Maçın canlı yayını beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak ve ayrıca TOD TV resmi internet sitesi üzerinden de izlenebilecek. Trabzonspor, ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet arayacak.

Trabzonspor ile Kocaelispor arasındaki Süper Lig maçı, beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. Karşılaşma, bu akşam saat 21.30’da Papara Park Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemi Çağdaş Altay olarak belirlendi. Takımların 11’leri belli oldu. Trabzonspor'un ev sahibi olduğu mücadele, ligin ilk haftasında önem taşıyor.

Trabzonspor'un kadrosunda Colak, Boshluk, Saatci gibi oyuncular bulunuyor. Kocaelispor'da Değirmenci, Çınan gibi isimler sahada olacak.

Trabzonspor 11’i: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Okay, Zubkov, Olaigbe, Nwakaeme, Onuachu.

Kocaelispor 11’i: Jovanovic, Ahmet, Wieteska, Appindangoye, Haidara, Show, Samet, Nonge, Oğulcan, Mendes, Petkovic.

