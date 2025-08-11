Menü Kapat
Trabzonspor Kocaelispor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Trabzonspor Kocaelispor canlı yayın ile ekranlara gelecek. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Maç, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak ve futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Karşılaşma, bu akşam saat 21.30'da başlayacak. İşte, Trabzonspor Kocaelispor yayın bilgileri…

Trendyol 'in 2025-2026 sezonu ilk haftasında , 'u konuk ediyor. Maç, Papara Park Stadyumu'nda saat 21:30'da başlayacak ve 1'den yayınlanacak.

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor ile Kocaelispor arasındaki mücadele, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor ve Papara Park Stadyumu'nda oynanacak olan bu karşılaşma, bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Maçın canlı yayını beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak ve ayrıca TOD TV resmi internet sitesi üzerinden de izlenebilecek. Trabzonspor, ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet arayacak.

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Kocaelispor arasındaki Süper Lig maçı, beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. Karşılaşma, bu akşam saat 21.30’da Papara Park Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemi Çağdaş Altay olarak belirlendi. Takımların 11’leri belli oldu. Trabzonspor'un ev sahibi olduğu mücadele, ligin ilk haftasında önem taşıyor.

Trabzonspor Kocaelispor maçı TOD TV üzerinden de maç erişime açık olacak. Trabzonspor'un kadrosunda Colak, Boshluk, Saatci gibi oyuncular bulunuyor. Kocaelispor'da Değirmenci, Çınan gibi isimler sahada olacak. beIN Sports 1, Süper Lig maçlarının resmi yayıncısı olarak bu karşılaşmayı ekranlara getirecek.

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR 11'LER

Trabzonspor Kocaelispor maçı 11’leri şu şekildedir:

Trabzonspor 11’i: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Okay, Zubkov, Olaigbe, Nwakaeme, Onuachu.

Kocaelispor 11’i: Jovanovic, Ahmet, Wieteska, Appindangoye, Haidara, Show, Samet, Nonge, Oğulcan, Mendes, Petkovic.

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Trabzonspor ile Kocaelispor arasındaki Süper Lig maçı, beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Abonelikle şifresiz izlenebilecek. TOD TV resmi internet sitesi üzerinden de maça erişim sağlanabilecek. Karşılaşma, bu akşam saat 21.30'da Papara Park Stadyumu'nda başlayacak. Maçın hakemi Çağdaş Altay olacak.

