TRT 1 şifresiz Galatasaray maçı frekansı! Ajax maçı şifresiz izlenebilecek

Ajax Galatasaray karşılaşması bu akşam Hollanda’da oynanacak. Dev mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak ancak doğru frekans ayarlarını yapmayan kullanıcılar sinyal veya şifreleme sorunu yaşayabiliyor.

TRT 1 MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS

TRT 1, Türksat 4A ve 5A uyduları üzerinden yayın yapıyor. Maç yayınları için özellikle yüksek çözünürlüklü (HD) yayın frekanslarının tercih edilmesi öneriliyor. Türkiye kapsamasında en güçlü sinyal 11794 MHz frekansında alınabiliyor. Bu frekans, TRT HD Paket veya Türksat Ankara Paket içinde yer alıyor ve DVB-S2 / 8PSK modülasyonuyla yayın yapıyor. Frekans değerleri doğru girildiğinde sinyal gücü %80-90 seviyelerine ulaşıyor ve şifresiz izleme mümkün hale geliyor.

Bazı televizyon izleyicileri Avrupa kapsamasındaki 11096 H 30000 frekansını tercih ettiğinde maç saatlerinde “şifreli kanal” uyarısı alabiliyor. Bunun nedeni, Avrupa frekanslarının yayın hakları nedeniyle BISS korumasına alınmasıdır. Bu nedenle TRT 1’in Türkiye’ye özel yayın frekansının kullanılması tavsiye ediliyor. Frekans güncellemesi, uydu alıcısında manuel veya otomatik olarak yapılabiliyor.

TRT 1 GALATASARAY MAÇI FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 HD için önerilen frekans bilgileri şu şekildedir:

Uydu: Türksat 4A / 5A (42 Doğu)

Türksat 4A / 5A (42 Doğu) Frekans: 11794 MHz

11794 MHz Polarizasyon: Dikey (V)

Dikey (V) Sembol Oranı: 30000

30000 FEC: 3/4

3/4 Modülasyon: DVB-S2 / 8PSK

Alternatif olarak 11054 V 30000 veya 11957 V 27500 frekansları da kullanılabilir. Ancak maç yayınları için 11794 MHz frekansı önerilir. TRT 1 SD yayınları içinse 11958 V 27500 frekansı tercih edilebilir. Bu değerler, Türksat uydusu üzerindeki Türkiye kapsamasına aittir ve şifresiz izleme olanağı sağlar.

TRT 1 MAÇ İZLEME FREKANSI NASIL YAPILIR?

Uydu alıcısında frekans güncelleme işlemi iki şekilde yapılabilir: otomatik ve manuel.

Otomatik güncelleme (TKGS yöntemi) ile TRT kanalları topluca güncellenir. Kumandadan “Menü” > “Kurulum” > “Kanal Ayarları” > “TKGS Güncelle” adımlarını izleyerek “Türksat 42°E” ve “TRT HD Paket” seçilmelidir. “Şebekede Ara” seçeneği açık konuma getirilip “Ara” tuşuna basıldığında cihaz, yeni frekansları otomatik olarak yükler. Güncelleme sonrası TRT 1 HD genellikle kanal listesinin ilk sıralarında yer alır.

Manuel frekans ekleme işlemi ise doğrudan belirli bir frekansı taramak isteyen kullanıcılar için uygundur. “Menü” > “Kurulum” > “Kanal Ayarları” > “Manuel Arama” bölümünden uydu olarak “Türksat 42°E” seçilir. Frekans alanına “11794”, polarizasyon kısmına “V”, sembol oranına “30000” yazılır. FEC “3/4”, modülasyon ise “8PSK” veya “Otomatik” seçilmelidir. Tarama işlemi tamamlandığında TRT 1 HD kanalı listeye eklenir.

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL ŞİFRESİ NASIL AÇILIR?

TRT 1, uluslararası yayınlarda UEFA’nın hak kısıtlamaları nedeniyle geçici BISS şifreleme sistemi kullanabiliyor. Bu durumda bazı uydu alıcılarında maç saatlerinde “şifreli kanal” uyarısı beliriyor. Uydu alıcısında BISS desteği varsa, menüde “CAS” veya “Şifreleme” bölümü aracılığıyla “BISS Key” girişi yapılabiliyor. Menüden “Kurulum” > “CAS Ayarları” > “Key Girişi” yoluyla ilgili ID, TP ve Key bilgileri girilip “Kaydet” seçeneğine basılarak şifre çözülebilir.

BISS şifresi, yayıncı kurumlar tarafından belirlenir ve yalnızca Türkiye içindeki izleyicilerin erişimine açıktır. Bu nedenle yurtdışında bulunan kullanıcılar genellikle bu yayınlara erişim sağlayamaz. Uydu alıcısı BISS sistemini desteklemiyorsa, cihaz yazılımı güncellenmeli ya da profesyonel bir servis desteği alınmalıdır.

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL DİYOR! ÇÖZÜMÜ NEDİR?

TRT 1 ekranında “şifreli kanal” uyarısı görülüyorsa bunun nedeni genellikle eski frekans kullanımı veya sinyal zayıflığıdır. TRT 1’in Türkiye’ye özel frekansı olan 11794 MHz değerine geçilmesi bu sorunu ortadan kaldırır. Ayrıca uydu anteninin Türksat 42E konumuna doğru hizalanması, sinyal gücünü artırır ve yayın kesintilerini önler.

Eğer sorun devam ediyorsa otomatik frekans güncellemesi yapılmalı veya TRT’nin resmi web sitesinde (trt1.com.tr) yer alan canlı yayın bağlantısı kullanılmalıdır. İnternet üzerinden yapılan canlı yayınlarda şifreleme sorunu yaşanmaz. Uydu bağlantısında sinyal seviyesi %70’in üzerinde olduğunda, TRT 1 maç yayınları kesintisiz ve şifresiz şekilde izlenebilir.