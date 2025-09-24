Menü Kapat
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 24.09.2025

TRT 1, TRT Spor'dan yayınlanacak Avrupa Ligi maçları açıklandı! 24-25 Eylül Avrupa Ligi maç programı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun lig aşaması başlıyor. Maç takvimine göre sezonun ilk lig maçları 24-25 Eylül tarihlerinde oynanacak. Taraftarlar tarafından Avrupa Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlandığı merak ediliyor. TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Avrupa Ligi maçları duyuruldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 09:27

Temsilcimiz 'nin yer aldığı, Avrupa'nın en prestijli ikinci futbol organizasyonu olan yeni sezonuyla bugün başlıyor.

36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında temsilcimiz Fenerbahçe bugün ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından UEFA Avrupa Ligi'nin maçlarının hangi kanalda yayınlandığı merak ediliyor.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonunun bütün lig, play-off, son 16, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları , ve ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Vatandaşlar bu üç kanal aracılığıyla karşılaşmaların tamamını şifresiz olarak izleyebilecekler.

TRT 1'DEN YAYINLANACAK AVRUPA LİGİ MAÇLARI

Avrupa Ligi'nin lig aşamasının ilk haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmalardan sadece Dinamo Zagreb - Fenerbahçe mücadelesi TRT 1'den yayınlanacak. Karşılaşma bugün (24 Eylül 2025 Çarşamba) saat 22.00'de başlayacak.

TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK AVRUPA LİGİ MAÇLARI

TRT Spor ekranlarından bu hafta sadece UEFA Avrupa Ligi kapsamında 25 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak olan Utrecht - Lyon mücadelesi yayınlanacak.

TABİİ SPOR'DAN YAYINLANACAK AVRUPA LİGİ MAÇLARI

Tabii Spor'dan yayınlanacak Avrupa Ligi maçları şöyle:

24 Eylül Çarşamba

  • 19.45 Paok - Maccabi Tel Aviv Tabii Spor 1
  • 19.45 Midtjylland - Sturm Graz Tabii Spor 2
  • 22.00 Real Betis - Nottingham Forest Tabii Spor 1
  • 22.00 Nice - Roma Tabii Spor 2
  • 22.00 Kızılyıldız - Celtic Tabii Spor 3
  • 22.00 Malmö - Ludogorets Tabii Spor 4
  • 22.00 Braga - Feyenoord Tabii Spor 5
  • 22.00 Freiburg - Basel Tabii Spor 6

25 Eylül Perşembe

  • 19.45 Lille - Brann Tabii Spor 1
  • 19.45 Go Ahead Eagles - Fcsb Tabii Spor 2
  • 22.00 Aston Villa - Bologna Tabii Spor 1
  • 22.00 Salzburg - Porto Tabii Spor 2
  • 22.00 Stuttgart - Celta Vigo Tabii Spor 3
  • 22.00 Rangers - Genk Tabii Spor 4
  • 22.00 Young Boys - Panathinaikos Tabii Spor 5
  • 22.00 Ferencvaros - Viktoria Plzen Tabii Spor 6
