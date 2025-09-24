TRT 1, TRT Spor'dan yayınlanacak Avrupa Ligi maçları açıklandı! 24-25 Eylül Avrupa Ligi maç programı

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin yer aldığı, Avrupa'nın en prestijli ikinci futbol organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi yeni sezonuyla bugün başlıyor.

36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında temsilcimiz Fenerbahçe bugün Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından UEFA Avrupa Ligi'nin maçlarının hangi kanalda yayınlandığı merak ediliyor.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonunun bütün lig, play-off, son 16, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Vatandaşlar bu üç kanal aracılığıyla karşılaşmaların tamamını şifresiz olarak izleyebilecekler.

TRT 1'DEN YAYINLANACAK AVRUPA LİGİ MAÇLARI

Avrupa Ligi'nin lig aşamasının ilk haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmalardan sadece Dinamo Zagreb - Fenerbahçe mücadelesi TRT 1'den yayınlanacak. Karşılaşma bugün (24 Eylül 2025 Çarşamba) saat 22.00'de başlayacak.

TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK AVRUPA LİGİ MAÇLARI

TRT Spor ekranlarından bu hafta sadece UEFA Avrupa Ligi kapsamında 25 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak olan Utrecht - Lyon mücadelesi yayınlanacak.

TABİİ SPOR'DAN YAYINLANACAK AVRUPA LİGİ MAÇLARI

Tabii Spor'dan yayınlanacak Avrupa Ligi maçları şöyle:

24 Eylül Çarşamba

19.45 Paok - Maccabi Tel Aviv Tabii Spor 1

19.45 Midtjylland - Sturm Graz Tabii Spor 2

22.00 Real Betis - Nottingham Forest Tabii Spor 1

22.00 Nice - Roma Tabii Spor 2

22.00 Kızılyıldız - Celtic Tabii Spor 3

22.00 Malmö - Ludogorets Tabii Spor 4

22.00 Braga - Feyenoord Tabii Spor 5

22.00 Freiburg - Basel Tabii Spor 6

25 Eylül Perşembe