Trump ve Putin görüşme tarihi ne zaman?

ABD ve Rusya liderleri arasında yapılması planlanan zirve, uluslararası ilişkilerde önemli bir gelişme olarak yakından takip ediliyor.

İki liderin bir araya gelmesi, küresel diplomasi açısından yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

TRUMP PUTİN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı bir açıklama ile önemli bir duyuruda bulundu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos 2025 Cuma günü bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

Zirve, Trump'ın olası ikinci başkanlık döneminde atacağı ilk ve en kritik dış politika adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

TRUMP PUTİN GÖRÜŞMESİ NEREDE?

Donald Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin mekânının Alaska eyaleti olacağını açıkladı.

Bu mekân seçimi, hem coğrafi konumu hem de taşıdığı sembolik anlam nedeniyle dikkat çekici bulundu.

Alaska, iki ülke arasında bir köprü görevi görebilecek stratejik bir nokta olarak öne çıkıyor.

Alaska'nın tarihi, iki ülke arasındaki ilişkilere farklı bir boyut katıyor.

1867 yılında Rusya İmparatorluğu tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne satılan bölge, geçmişteki diplomatik ve ticari bağları temsil ediyor.