Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Trump ve Putin görüşme tarihi ne zaman?

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği zirvenin detaylarını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump ve Putin görüşme tarihi ne zaman?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 19:36
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 19:39

ABD ve Rusya liderleri arasında yapılması planlanan , uluslararası ilişkilerde önemli bir gelişme olarak yakından takip ediliyor.

İki liderin bir araya gelmesi, küresel açısından yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Trump ve Putin görüşme tarihi ne zaman?

TRUMP PUTİN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

ABD Başkanı , sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı bir açıklama ile önemli bir duyuruda bulundu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı ile 15 Ağustos 2025 Cuma günü bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

Zirve, Trump'ın olası ikinci başkanlık döneminde atacağı ilk ve en kritik dış politika adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Trump ve Putin görüşme tarihi ne zaman?

TRUMP PUTİN GÖRÜŞMESİ NEREDE?

Donald Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin mekânının eyaleti olacağını açıkladı.

Bu mekân seçimi, hem coğrafi konumu hem de taşıdığı sembolik anlam nedeniyle dikkat çekici bulundu.

Alaska, iki ülke arasında bir köprü görevi görebilecek stratejik bir nokta olarak öne çıkıyor.

Alaska'nın tarihi, iki ülke arasındaki ilişkilere farklı bir boyut katıyor.

1867 yılında Rusya İmparatorluğu tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne satılan bölge, geçmişteki diplomatik ve ticari bağları temsil ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Zirvenin ana amacı nedir?
Zirvenin öncelikli ve resmi olarak açıklanan amacı, Ukrayna'daki savaşa bir çözüm bulmak ve barışı sağlamaktır. Bununla birlikte, iki ülke arasındaki genel diplomatik ilişkilerin ve diğer küresel konuların da ele alınması beklenmektedir.
ETİKETLER
#alaska
#vladimir putin
#diplomasi
#zirve
#Donald Trump
#Abd-rusya Ilişkileri
#Küresel Politik
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.