Türk Yıldızları Bitlis, Muş gösterisi ne zaman, saat kaçta? 22-23 Ağustos Türk Yıldızları gösteri programı

Türk Yıldızları 954'üncü Yıl Anadolu'nun Fethi 1071 Malazgirt Anma Törenleri kapsamında Muş ve Bitlis'te gösteri düzenleyecek. Vatandaşlar tarafından Türk Yıldızları Bitlis, Muş gösterisi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Ayrıca 22-23 Ağustos Bitlis ve Muş'ta savaş uçağı seslerinin neden geldiği de araştırılıyor.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 17:30

954'üncü Yıl Anadolu'nun Fethi 1071 Anma Törenleri kapsamında 'nın gerçekleştireceği açıklandı.

ve 'ta yapılacak olan gösteri uçuşlarının ne zaman, saat kaçta başlayacağı açıklandı. Türk Yıldızları resmi sosyal medya hesabından gösteri uçuşlarının detaylarını paylaştı.

TÜRK YILDIZLARI BİTLİS UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre Bitlis'te 954'üncü Yıl Anadolu'nun Fethi 1071 Malazgirt Anma Törenleri kapsamında gerçekleştirilecek olan uçuş 22 Ağustos 2025 Cuma günü saat 16.30'da başlayacak.

Uçuşu vatandaşlar Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nden ücretsiz olarak izleyebilecekler.

TÜRK YILDIZLARI MUŞ GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk Yıldızları'nın Muş'ta gerçekleştireceği gösteri uçuşu ise 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü yapılacak. Saat 15.30'da başlayacak olan gösteri uçuşunu vatandaşlar Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndan ücretsiz olarak takip edebilecekler.

BİTLİS SAVAŞ UÇAKLARI NEDEN UÇUYOR 22 AĞUSTOS?

Bitlis'te 22 Ağustos 2025 Cuma günü 954'üncü Yıl Anadolu'nun Fethi 1071 Malazgirt Anma Töreni kapsamında Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu gerçekleştiriliyor. Bu yüzden savaş uçakları uçuyor.

https://x.com/TurkYildizlari/status/1958124156001644793

MUŞ SAVAŞ UÇAKLARI NEDEN UÇUYOR 23 AĞUSTOS?

Muş'ta 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü Türk Yıldızları'nın gösterisi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda savaş uçakları uçuş gerçekleştiriyor. Savaş uçakları gösteri sırasında ses hızını aşması durumunda patlama sesi gelmesinin ihtimali bulunuyor.

https://x.com/TurkYildizlari/status/1958208813867159691

ETİKETLER
#bitlis
#muş
#gösteri uçuşu
#malazgirt
#Türk Yıldızları
#Anadolu'nun Fethi
#Aktüel
