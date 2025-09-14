Türkiye Almanya maç onucu kaç kaç? Türkiye Avrupa kaçıncısı oldu?

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya’ya 88-83 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Ay-yıldızlılar 2021’in ardından ikinci kez Avrupa ikinciliğini elde etti.
Milliler, turnuvada finale kadar oynadığı 8 karşılaşmadan zaferle ayrılmıştı.
Ay yıldızlı ekip, tüm müsabakalarını Riga’da oynarken, tek yenilgisini Almanya karşısında aldı.
A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda ikinci kez final görürken, yine ikincilikle yetinmiş oldu.
Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001’de ilk defa finalde boy göstermişti.
Ay-yıldızlı takım, şampiyonluk karşılaşmasında Yugoslavya’ya 78-69 mağlup olarak gümüş madalya kazanmıştı.
1. Periyot Sonucu: Türkiye-Almanya: 22-24
İlk Yarı Sonucu: Türkiye-Almanya: 46-40
3. Periyot Sonucu: Türkiye-Almanya: 67-66