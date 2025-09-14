Türkiye finalde Almanya'yı yenerse ne kadar para ödülü kazanacak?

Avrupa basketbolunun en itibarlı turnuvalarından biri olan EuroBasket 2025, bu yıl Türkiye açısından tarihi bir başarıya tanıklık etti.

Grup safhasından itibaren yenilgi yüzü görmeyen A Milli Erkek Basketbol Ekibi, finalde Almanya ile karşılaşacak.

Karşılaşmayı kazanan takımın federasyonu, FIBA tarafından belirlenen para ödüllerinden ciddi bir pay alacak.

TÜRKİYE ALMANYA’YI YENERSE NE KADAR KAZANACAK?

Sponsor gelirleri, yayın hakları ve organizasyon gelirleri üzerinden toplanan toplam tutar, turnuva sonunda ülke federasyonlarına derece sıralamasına göre paylaştırılıyor.

Şayet Türkiye, finalde Almanya’ya yenilirse bu durumda da ödülsüz kalmayacak.

İkincilik ödülünün 500.000 ile 800.000 Euro arasında değişmesi bekleniyor.

Artan ilgi ve gelirler dikkate alındığında, şampiyonluk ödülünün 1 milyon Euro’yu aşabileceği değerlendirmeleri de yapılıyor.

Ayrıca ödemeler yalnızca federasyonlara gerçekleştiriliyor ve bu rakamların altyapı projelerine aktarılması, teknik kadro ve tesis yatırımları için değerlendirilmesi öngörülüyor.