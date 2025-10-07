Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Türkiye Bulgaristan karnesi, oynanan maçlar! A Milli Takım Bulgaristan ile 23 kere karşılaştı

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 11 Ekim 2025 Cumartesi günü Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Türkiye, Bulgaristan arasında oynanan maçlar, karnesi gündem oldu. A Milli Takımımız, Bulgaristan ile daha önce 23 özel maçta karşı karşıya geldi.

Türkiye Bulgaristan karnesi, oynanan maçlar! A Milli Takım Bulgaristan ile 23 kere karşılaştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
13:40
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
13:40

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin 3. maçları başlıyor. E Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız ilk iki maçta 3 puan toplamıştı. Gürcistan'ı deplasmanda mağlup eden , İspanya karşısında ise mağlubiyet ile sahadan ayrılmıştı.

Ay-Yıldızlılar 11 Ekim 2025 Cumartesi günü ise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte , Bulgaristan karnesi ve iki takım arasında oynanan tüm maçlar araştırılmaya başlandı.

Türkiye Bulgaristan karnesi, oynanan maçlar! A Milli Takım Bulgaristan ile 23 kere karşılaştı

TÜRKİYE BULGARİSTAN KARNESİ

A Milli Takımımız, Bulgaristan ile tarihi boyunca toplam 23 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 7'sinde Ay-Yıldızlılar sahadan galibiyet ile ayrılırken, 10'unda ise Bulgaristan kazandı. İki takım arasında oynanan 6 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.

A Milli Takım bu karşılaşmalarda 36 kere fileleri havalandırırken, Bulgaristan ise 43 gol attı. Son oynanan 5 maçta ise 3 galibiyet ile A Milli Takım'ın üstünlüğü bulunuyor.

Türkiye Bulgaristan karnesi, oynanan maçlar! A Milli Takım Bulgaristan ile 23 kere karşılaştı

TÜRKİYE BULGARİSTAN ARASINDA OYNANAN TÜM MAÇLAR

A Milli Takım ile Bulgaristan arasında oynana karşılaşmaların tarihleri ve sonuçları ise şöyle:

  • 08.06.2015 | Türkiye 4- Bulgaristan (Özel Maç)
  • 29.05.2012 | Türkiye 2-0 Bulgaristan (Özel Maç)
  • 17.08.2005 | Bulgaristan 3-1 Türkiye (Özel Maç)
  • 26.08.1992 | Türkiye 3-2 Bulgaristan (Özel Maç)
  • 22.08.1991 | Bulgaristan 0-0 Türkiye (Özel Maç)
  • 16.10.1984 | Türkiye 0-0 Bulgaristan (Özel Maç)
  • 22.12.1982 | Türkiye 0-1 Bulgaristan (Özel Maç)
  • 21.09.1977 | Bulgaristan 3-1 Türkiye (Balkan Kupası)
  • 16.02.1977 | Türkiye 2-0 Bulgaristan (Balkan Kupası)
  • 22.09.1976 | Bulgaristan 2-2 Türkiye (Özel Maç)
  • 08.05.1974 | Bulgaristan 5-1 Türkiye (Balkan Kupası)
  • 18.04.1973 | Türkiye 5-2 Bulgaristan (Balkan Kupası)
  • 12.04.1972 | Bulgaristan 4-2 Türkiye (Özel Maç)
  • 09.10.1968 | Türkiye 0-2 Bulgaristan (Özel Maç)
  • 09.05.1965 | Bulgaristan 4-1 Türkiye (Özel Maç)
  • 20.12.1964 | Türkiye 0-0 Bulgaristan (Özel Maç)
  • 27.11.1960 | Bulgaristan 2-1 Türkiye (Özel Maç)
  • 07.12.1958 | Türkiye 0-0 Bulgaristan (Özel Maç)
  • 04.11.1932 | Türkiye 2-3 Bulgaristan (Özel Maç)
  • 27.09.1931 | Bulgaristan 5-1 Türkiye (Balkan Kupası)
  • 14.10.1927 | Türkiye 3-1 Bulgaristan (Özel Maç)
  • 17.07.1927 | Bulgaristan 3-3 Türkiye (Özel Maç)
  • 10.04.1925 | Türkiye 2-1 Bulgaristan (Özel Maç)
