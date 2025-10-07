Türkiye Bulgaristan karnesi, oynanan maçlar! A Milli Takım Bulgaristan ile 23 kere karşılaştı

Kategoriler
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin 3. maçları başlıyor. E Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız ilk iki maçta 3 puan toplamıştı. Gürcistan'ı deplasmanda mağlup eden A Milli Takım, İspanya karşısında ise mağlubiyet ile sahadan ayrılmıştı.
Ay-Yıldızlılar 11 Ekim 2025 Cumartesi günü ise Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte Türkiye, Bulgaristan karnesi ve iki takım arasında oynanan tüm maçlar araştırılmaya başlandı.
A Milli Takımımız, Bulgaristan ile tarihi boyunca toplam 23 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 7'sinde Ay-Yıldızlılar sahadan galibiyet ile ayrılırken, 10'unda ise Bulgaristan kazandı. İki takım arasında oynanan 6 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.
A Milli Takım bu karşılaşmalarda 36 kere fileleri havalandırırken, Bulgaristan ise 43 gol attı. Son oynanan 5 maçta ise 3 galibiyet ile A Milli Takım'ın üstünlüğü bulunuyor.
A Milli Takım ile Bulgaristan arasında oynana karşılaşmaların tarihleri ve sonuçları ise şöyle: