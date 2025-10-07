Türkiye Bulgaristan karnesi, oynanan maçlar! A Milli Takım Bulgaristan ile 23 kere karşılaştı

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin 3. maçları başlıyor. E Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız ilk iki maçta 3 puan toplamıştı. Gürcistan'ı deplasmanda mağlup eden A Milli Takım, İspanya karşısında ise mağlubiyet ile sahadan ayrılmıştı.

Ay-Yıldızlılar 11 Ekim 2025 Cumartesi günü ise Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte Türkiye, Bulgaristan karnesi ve iki takım arasında oynanan tüm maçlar araştırılmaya başlandı.

TÜRKİYE BULGARİSTAN KARNESİ

A Milli Takımımız, Bulgaristan ile tarihi boyunca toplam 23 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 7'sinde Ay-Yıldızlılar sahadan galibiyet ile ayrılırken, 10'unda ise Bulgaristan kazandı. İki takım arasında oynanan 6 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.

A Milli Takım bu karşılaşmalarda 36 kere fileleri havalandırırken, Bulgaristan ise 43 gol attı. Son oynanan 5 maçta ise 3 galibiyet ile A Milli Takım'ın üstünlüğü bulunuyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN ARASINDA OYNANAN TÜM MAÇLAR

A Milli Takım ile Bulgaristan arasında oynana karşılaşmaların tarihleri ve sonuçları ise şöyle: