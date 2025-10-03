Türkiye Bulgaristan maç bileti satışa çıktı mı? Bilet fiyatları 2025

Milli takımımız Türkiye Bulgaristan maçına çıkacak. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler ise maç bilet fiyatlarını araştırıyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda TSİ 21.45'te Bulgaristan ile oynanacak olan milli maçın tarihi 11 Ekim olarak paylaşılırken maç biletleri de satışa çıktı. Biletler Passolig resmi sitesinden satın alınabilecek.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇ BİLET FİYATLARI 2025

Türkiye Bulgaristan maç biletleri Passolig üzerinden satışa sunulurken kart zorunluluğu bulunmuyor. Bulgaristan - Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları 1750 TL olarak satışa çıktı.