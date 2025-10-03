Menü Kapat
 | Sumru Tarhan

Türkiye Bulgaristan maç bileti satışa çıktı mı? Bilet fiyatları 2025

A Millî Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda oynayacağı Türkiye Bulgaristan maç biletleri satışa çıktı. TFF tarafından yapılan duyuruya göre Bulgaristan maç bilet fiyatları da belli oldu.

Türkiye Bulgaristan maç bileti satışa çıktı mı? Bilet fiyatları 2025
Milli takımımız maçına çıkacak. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler ise maç bilet fiyatlarını araştırıyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda TSİ 21.45'te Bulgaristan ile oynanacak olan milli maçın tarihi 11 Ekim olarak paylaşılırken maç biletleri de satışa çıktı. Biletler Passolig resmi sitesinden satın alınabilecek.

Türkiye Bulgaristan maç bileti satışa çıktı mı? Bilet fiyatları 2025

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇ BİLET FİYATLARI 2025

Türkiye Bulgaristan maç biletleri Passolig üzerinden satışa sunulurken kart zorunluluğu bulunmuyor. Bulgaristan - Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları 1750 TL olarak satışa çıktı.

A Milli Takım aday kadrosunda kimler eksik? Bulgaristan ve Gürcistan kadrosu açıklandı
