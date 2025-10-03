Türkiye Bulgaristan maç bileti satışa çıktı mı? Bilet fiyatları 2025

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milli takımımız Türkiye Bulgaristan maçına çıkacak. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler ise maç bilet fiyatlarını araştırıyor.
Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda TSİ 21.45'te Bulgaristan ile oynanacak olan milli maçın tarihi 11 Ekim olarak paylaşılırken maç biletleri de satışa çıktı. Biletler Passolig resmi sitesinden satın alınabilecek.
Türkiye Bulgaristan maç biletleri Passolig üzerinden satışa sunulurken kart zorunluluğu bulunmuyor. Bulgaristan - Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları 1750 TL olarak satışa çıktı.