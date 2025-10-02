Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Türkiye fay hattı sorgulama ekranı! Evimin altında fay var mı nereden sorgulanır?

İstanbul’da meydana gelen 5 şiddetindeki depremin ardından AFAD ve MTA fay hattı haritası ile Türkiye deprem tehlike haritası araştırmaları hız kazandı. Vatandaşlar evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamaya koyuldu.

Türkiye fay hattı sorgulama ekranı! Evimin altında fay var mı nereden sorgulanır?
İstanbul’da yaşanan son depremin büyüklüğünü 5.0 ve merkez noktasını ise Marmara Ereğlisi açıkları olarak açıkladı.

Depremin derinliği ise 6.71 kilometre olarak kayda geçti.

Sarsıntı Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Balıkesir’de de hissedildi.

Türkiye fay hattı haritası İstanbul depreminin ardından yeniden öne çıktı.

Kuzey Anadolu fay hattı ile Türkiye fay hattı haritası ilgi konusu oldu.

Türkiye fay hattı sorgulama ekranı! Evimin altında fay var mı nereden sorgulanır?

TÜRKİYE FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü () Türkiye’deki en riskli deprem bölgelerinin yer aldığı diri fay hattı haritasını güncelledi.

Yenilenen haritalara https://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/yenilenmis-diri-fay-haritalari bağlantısı aracılığıyla erişilebiliyor.

Ayrıca ikamet ettikleri şehir ve ilçelerde fay hattı bulunup bulunmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden de AFAD tarafından hazırlanmış fay hattı haritasını görebilirler.

Türkiye fay hattı sorgulama ekranı! Evimin altında fay var mı nereden sorgulanır?

Yapılan incelemelerde 45 ilde 5,5 ve üstü deprem üretebilecek 485 diri fay hattı tespit edildi.

Birinci derece risk taşıyan şehirler; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt oldu.

Son veriler doğrultusunda ikinci derecede riskli iller ise şunlar:

Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

Sıkça Sorulan Sorular

Vatandaşlar evlerinin fay hattı üzerinde olup olmadığını nasıl öğrenebilir?
Bunun için e-Devlet üzerinden AFAD’ın fay hattı haritasına veya MTA’nın güncellediği diri fay haritasına erişim sağlanabiliyor.
