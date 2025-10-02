Türkiye fay hattı sorgulama ekranı! Evimin altında fay var mı nereden sorgulanır?

AFAD İstanbul’da yaşanan son depremin büyüklüğünü 5.0 ve merkez noktasını ise Marmara Ereğlisi açıkları olarak açıkladı.

Depremin derinliği ise 6.71 kilometre olarak kayda geçti.

Sarsıntı Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Balıkesir’de de hissedildi.

Türkiye fay hattı deprem haritası İstanbul depreminin ardından yeniden öne çıktı.

Kuzey Anadolu fay hattı ile Türkiye fay hattı haritası ilgi konusu oldu.

TÜRKİYE FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Türkiye’deki en riskli deprem bölgelerinin yer aldığı diri fay hattı haritasını güncelledi.

Yenilenen haritalara https://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/yenilenmis-diri-fay-haritalari bağlantısı aracılığıyla erişilebiliyor.

Ayrıca ikamet ettikleri şehir ve ilçelerde fay hattı bulunup bulunmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden de AFAD tarafından hazırlanmış fay hattı haritasını görebilirler.

Yapılan incelemelerde 45 ilde 5,5 ve üstü deprem üretebilecek 485 diri fay hattı tespit edildi.

Birinci derece risk taşıyan şehirler; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt oldu.

Son veriler doğrultusunda ikinci derecede riskli iller ise şunlar:

Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.