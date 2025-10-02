Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Yarın İstanbul, Tekirdağ okullar tatil mi? Depremin ardından okulların durumu gündemde

Bugün Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından yarın İstanbul, Tekirdağ'da okullar tatil mi sorusu gündeme geldi.

'da bugün (2 Ekim 2025 Perşembe) açıklarında Marmara Denizi merkezli meydana geldi. tarafından açıklanan bilgilere göre deprem 5.0 büyüklüğünde oldu. Depremin ardından artçı sarsıntılar ise devam ediyor.

AFAD'ın son depremler listesinde yer alan bilgilere göre 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından 11 tane Marmaraereğlisi açıklarında deprem meydana geldi. Artçıların devam etmesi üzerinde veliler ve öğrenciler tarafından , Tekirdağ'da sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

YARIN TEKİRDAĞ OKULLAR TATİL Mİ 3 EKİM?

Tekirdağ Valiliği tarafından depremin ardından 3 Ekim 2025 Cuma günü okulların tatil olacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Açıklama gelmediği taktirde 3 Ekim 2025 Cuma günü okullarda eğitim-öğretime devam edilecek. Tekirdağ Valiliği tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

YARIN İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ 3 EKİM?

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ardından İstanbul Valiliği tarafından okulların tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Açıklama gelmediği taktirde İstanbul'da da 3 Ekim 2025 Cuma günü eğitim öğretime devam edilecek.

#istanbul
#deprem
#afad
#tekirdağ
#Okullar Tatil Mi
#Marmara Ereğlisi
#Aktüel
