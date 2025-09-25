Türkiye Gürcistan maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu karşılaşmaları kapsamında A Milli Takımımız, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda oynayan A Milli Takım, karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak 3 puan almıştı.

14 Ekim tarihinde Gürcistan ile oynanacak olan ikinci karşılaşma ise Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen vatandaşlar tarafından Türkiye - Gürcistan maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Türkiye - Gürcistan maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

14 Ekim'de gerçekleştirilecek olan karşılaşmanın biletlerinin 2025 Ekim ayının ilk haftasında satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye - Gürcistan maçı Kocaeli'nde oynanacak. Karşılaşma Kocaeli'nde bulunan Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

2018 yılında hizmete açılan stadyum ilk kez erkekler kategorisinde A Milli düzeyde milli maça ev sahipliği yapacak.