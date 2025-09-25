Menü Kapat
22°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Gürcistan maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında E Grubu'nda Ekim ayında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli'nde oynanacak olan Türkiye - Gürcistan maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu.

Türkiye Gürcistan maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 13:56

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu karşılaşmaları kapsamında A Milli Takımımız, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda oynayan , karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak 3 puan almıştı.

14 Ekim tarihinde Gürcistan ile oynanacak olan ikinci karşılaşma ise Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen vatandaşlar tarafından Türkiye - Gürcistan maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

Türkiye Gürcistan maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Türkiye - Gürcistan maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

14 Ekim'de gerçekleştirilecek olan karşılaşmanın biletlerinin 2025 Ekim ayının ilk haftasında satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Türkiye Gürcistan maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye - Gürcistan maçı 'nde oynanacak. Karşılaşma Kocaeli'nde bulunan Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

2018 yılında hizmete açılan stadyum ilk kez erkekler kategorisinde A Milli düzeyde milli maça ev sahipliği yapacak.

