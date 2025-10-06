Türkiye Gürcistan maçı nerede, hangi ilde oynanacak? TFF karşılaşmanın oynanacağı stadyumu duyurdu

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçları kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Takımımız, 2025 Ekim ayı milli arası kapsamında Bulgaristan ile deplasmanda, Gürcistan ile ise Türkiye'de karşı karşıya gelecek.

A Milli Takımımız, Ekim milli arası kapsamında ilk Bulgaristan ile karşılaşacak. Bulgaristan - Türkiye maçı 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Türkiye'de oynanacak olan Gürcistan mücadelesi ise 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45'te gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar tarafından Türkiye - Gürcistan maçının nerede, hangi ilde ve stadyumda oynanacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye - Gürcistan maçı Kocaeli'de bulunan Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. 2018 yılında açılan Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu, ilk kez erkekler kategorisinde A milli düzeyde bir milli maça ev sahipliği yapacak. Daha önce 2008 yılında A Milli Takım, Şili ile özel bir maçta Kocaeli'nde bulunan İsmetpaşa Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti.

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçları kapsamında oynanacak olan Türkiye - Gürcistan maçı açıklanan bilgilere göre Kocaeli'nde bulunan Yıldız Entegre Kocaeli Staduymu'nda gerçekleştirilecek. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya Mahallesi'nde yer alıyor. 34 bin 829 kapasiteye sahip olan stadyumda Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor iç saha maçlarını oynuyor.