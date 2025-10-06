Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Gürcistan maçı nerede, hangi ilde oynanacak? TFF karşılaşmanın oynanacağı stadyumu duyurdu

A Milli Takımımız, 14 Ekim 2025 Salı günü 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu kapsamında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleye sayılı günler kala Türkiye - Gürcistan maçı nerede, hangi ilde ve stadyumda oynanacağı gündeme geldi. TFF karşılaşmanın oynanacağı stadyumu duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Gürcistan maçı nerede, hangi ilde oynanacak? TFF karşılaşmanın oynanacağı stadyumu duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 10:32

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçları kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Takımımız, 2025 Ekim ayı milli arası kapsamında ile deplasmanda, ile ise Türkiye'de karşı karşıya gelecek.

A Milli Takımımız, Ekim milli arası kapsamında ilk Bulgaristan ile karşılaşacak. Bulgaristan - Türkiye maçı 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Türkiye'de oynanacak olan Gürcistan mücadelesi ise 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45'te gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar tarafından Türkiye - Gürcistan maçının nerede, hangi ilde ve stadyumda oynanacağı merak ediliyor.

Türkiye Gürcistan maçı nerede, hangi ilde oynanacak? TFF karşılaşmanın oynanacağı stadyumu duyurdu

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye - Gürcistan maçı Kocaeli'de bulunan Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. 2018 yılında açılan Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu, ilk kez erkekler kategorisinde A milli düzeyde bir milli maça ev sahipliği yapacak. Daha önce 2008 yılında , Şili ile özel bir maçta Kocaeli'nde bulunan İsmetpaşa Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti.

Türkiye Gürcistan maçı nerede, hangi ilde oynanacak? TFF karşılaşmanın oynanacağı stadyumu duyurdu

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ İLDE, STADYUMDA OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçları kapsamında oynanacak olan Türkiye - Gürcistan maçı açıklanan bilgilere göre Kocaeli'nde bulunan Yıldız Entegre Kocaeli Staduymu'nda gerçekleştirilecek. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya Mahallesi'nde yer alıyor. 34 bin 829 kapasiteye sahip olan stadyumda Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor iç saha maçlarını oynuyor.

ETİKETLER
#bulgaristan
#bulgaristan
#a milli takım
#a milli takım
#gürcistan
#gürcistan
#2026 Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye - Gürcistan
#Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
#2026 Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye - Gürcistan
#Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.