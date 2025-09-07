Menü Kapat
Türkiye İspanya maç kadrosu! Türkiye İspanya muhtemel ilk 11'leri belli oldu

A Milli Takım bugün 2026 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında Konya'da İspanya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından Türkiye - İspanya maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı. Ayrıca Türkiye - İspanya maçında Barış Alper Yılmaz neden yok, oynamadığı da merak ediliyor.

Türkiye İspanya maç kadrosu! Türkiye İspanya muhtemel ilk 11'leri belli oldu
A Milli Futbol Takımımız, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri E Grubu maçları kapsamında 4 Eylül 2025 Perşembe günü Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede Ay-Yıldızlılar, Gürcistan'ı 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. A Milli Takım bugün ise 2. grup maçında ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından - İspanya maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

Türkiye İspanya maç kadrosu! Türkiye İspanya muhtemel ilk 11'leri belli oldu

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇ KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz haftalarda Gürcistan ve İspanya maçlarının aday kadrosu açıklanmıştı. Açıklanan aday kadroda sadece , İspanya maçında yer almayacak.

TFF tarafından açıklanan aday kadro ise şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı , Çağlar Söyüncü , Eren Elmalı , Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek , Zeki Çelik

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek , Kaan Ayhan , Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz , Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci , Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın , Yunus Akgün

Türkiye İspanya maç kadrosu! Türkiye İspanya muhtemel ilk 11'leri belli oldu

TÜRKİYE - İSPANYA MUHTEMEL İLK 11

Türkiye - İspanya maçının henüz ilk 11'leri açıklanmadı. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Huijsen, Cucurella, Merino, Zubimendi, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal

Türkiye İspanya maç kadrosu! Türkiye İspanya muhtemel ilk 11'leri belli oldu

BARIŞ ALPER YILMAZ TÜRKİYE - İSPANYA MAÇINDA NEDEN YOK?

Milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz, Gürcistan maçında 71. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan çıkmıştı. Barış Alper Yılmaz cezalı duruma düştüğü için Türkiye - İspanya maçında oynamıyor.

