Türkiye İspanya maç kadrosu! Türkiye İspanya muhtemel ilk 11'leri belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri E Grubu maçları kapsamında 4 Eylül 2025 Perşembe günü Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede Ay-Yıldızlılar, Gürcistan'ı 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. A Milli Takım bugün ise 2. grup maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye - İspanya maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇ KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz haftalarda Gürcistan ve İspanya maçlarının aday kadrosu açıklanmıştı. Açıklanan aday kadroda sadece Barış Alper Yılmaz, İspanya maçında yer almayacak.

TFF tarafından açıklanan aday kadro ise şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı , Çağlar Söyüncü , Eren Elmalı , Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek , Zeki Çelik

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek , Kaan Ayhan , Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz , Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci , Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın , Yunus Akgün

TÜRKİYE - İSPANYA MUHTEMEL İLK 11

Türkiye - İspanya maçının henüz ilk 11'leri açıklanmadı. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Huijsen, Cucurella, Merino, Zubimendi, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal

BARIŞ ALPER YILMAZ TÜRKİYE - İSPANYA MAÇINDA NEDEN YOK?

Milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz, Gürcistan maçında 71. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan çıkmıştı. Barış Alper Yılmaz cezalı duruma düştüğü için Türkiye - İspanya maçında oynamıyor.