Türkiye İtalya maç sonucu kaç kaç? Filenin Sultanları dünya kaçıncısı oldu?

Filenin Sultanları, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde hangi madalyayı kazandı?

Türkiye, tarihte ilk kez çıktığı Dünya Şampiyonası finalinde İtalya’ya 3-2 kaybederek gümüş madalya elde etti ve dünya ikinciliğini kazandı.