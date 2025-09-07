Türkiye İtalya maç sonucu kaç kaç? Filenin Sultanları dünya kaçıncısı oldu?

İstanbul
Tayland'da organize edilen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarih yazmayı sürdüren A Milli Kadın Voleybol Ekibimiz, Dünya şampiyonluğu için parkeye çıktı.
Geçmişinde ilk kez Dünya Şampiyonası’nda finale çıkan Millilerimiz için heyecan doruğa çıktı.
Tarihte ilk defa finale yükselme başarısı sergileyen Filenin Sultanları, soluksuz geçen maçta rakibine 3-2 yenildi.
2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda İtalya şampiyonluğa ulaştı.
Son seti üstün tamamlayan İtalya maçı da 3-2 kazanarak kupayı kaldıran taraf oldu.
Filenin Sultanları ise dünya ikinciliği elde ederek gümüş madalya kazandı.