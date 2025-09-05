Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Türkiye Japonya maçı ne zaman oynanacak, hangi gün? Filenin Sultanları yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda adından söz ettirmeyi başardı. Tayland'da düzenlenen turnuvada çeyrek finali geçerek yarı finale yükseldi. Milyonlarca kişi ise Türkiye Japonya maçı ne zaman oynanacak araştırmasına başladı. Filenin Sultanları maç programı duyuruldu.

05.09.2025
05.09.2025
saat ikonu 09:24

Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, ABD'yi yenerek yarı finale yükseldi. Japonya Türkiye maçı ise yarı finalin adı oldu.

TÜRKİYE JAPONYA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünya Şampiyonası'nda dün akşam oynanan Türkiye ABD maçının kazananı A Milli Kadın Voleybol Takımımız oldu. Yarı finalde ise Hollanda-Japonya maçının galibi ile karşılaşıyoruz. Türkiye Japonya maçı 6 Eylül günü oynanacak. Huamark Spor Salonu'nda oynanacak olan müsabaka 11.30'da başlayacak. ABD'yi 25-14, 22-25, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup eden milli takımımız başarılarından söz ettirmeyi başardı.

Türkiye Japonya maçı ne zaman oynanacak, hangi gün? Filenin Sultanları yarı finalde

TÜRKİYE YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonanın çeyrek finalinde ABD'yi yenen ay yıldızlılar, yarı finalde Japonya'nın karşısına çıkacak. Tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Filenin Sultanları, Japonya ile son iki yılda FIVB Milletler Ligi'nde 3, Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde ise 1 kez karşılaştı. İki takım arasında oynanan maçların sonuçları ise şöyle:

2023 - Türkiye-Japonya: 3-1

FIVB Milletler Ligi:

2023 - Türkiye-Japonya: 2-3

2024 - Türkiye-Japonya: 2-3

2025 - Türkiye-Japonya: 2-3

