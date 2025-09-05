Türkiye Japonya maçı ne zaman oynanacak, hangi gün? Filenin Sultanları yarı finalde

Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, ABD'yi yenerek yarı finale yükseldi. Japonya Türkiye maçı ise yarı finalin adı oldu.

TÜRKİYE JAPONYA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünya Şampiyonası'nda dün akşam oynanan Türkiye ABD maçının kazananı A Milli Kadın Voleybol Takımımız oldu. Yarı finalde ise Hollanda-Japonya maçının galibi ile karşılaşıyoruz. Türkiye Japonya maçı 6 Eylül günü oynanacak. Huamark Spor Salonu'nda oynanacak olan müsabaka 11.30'da başlayacak. ABD'yi 25-14, 22-25, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup eden milli takımımız başarılarından söz ettirmeyi başardı.

TÜRKİYE YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonanın çeyrek finalinde ABD'yi yenen ay yıldızlılar, yarı finalde Japonya'nın karşısına çıkacak. Tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Filenin Sultanları, Japonya ile son iki yılda FIVB Milletler Ligi'nde 3, Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde ise 1 kez karşılaştı. İki takım arasında oynanan maçların sonuçları ise şöyle:

2023 - Türkiye-Japonya: 3-1

FIVB Milletler Ligi:

2023 - Türkiye-Japonya: 2-3

2024 - Türkiye-Japonya: 2-3

2025 - Türkiye-Japonya: 2-3