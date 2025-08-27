Türkiye Letonya basketbol maçı hangi kanalda? Milli Takım Avrupa Şampiyonası kadrosu

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da bugün 18.00'de oynanacak olan Türkiye Letonya basketbol maçına kısa süre kaldı. Milli Takım maç programına göre bugün Letonya, ardından Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile de karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE LETONYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk müsabakasında bugün 18.00'de Letonya ile karşılaşacak. Nefes kesen maça saatler kala yayınlandığı kanal da belli oldu. Türkiye basketbol maçı bugün TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanırken bu karşılaşmanın ardından programa göre Sırbistan, Çekya, Estonya ve Portekiz karşılaşmaları oynanacak.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI KADROSU

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI BASKETBOL 2025

27 Ağustos Çarşamba

18.00 Letonya-Türkiye

29 Ağustos Cuma

14.45 Türkiye-Çekya

30 Ağustos Cumartesi

21.15 Türkiye-Portekiz

1 Eylül Pazartesi

14.45 Estonya-Türkiye

3 Eylül Çarşamba:

21.15 Türkiye-Sırbistan