 Sumru Tarhan

Türkiye Letonya basketbol maçı hangi kanalda? Milli Takım Avrupa Şampiyonası kadrosu

Türkiye Letonya basketbol maçının hangi kanalda yayınlandığı duyuruldu. A Milli Erkek Basketbol Takımı bugün Letonya ile 2025 Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşacak. Nefeslerin tutulduğu Türkiye basketbol maçının kadrosunda Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman gibi isimler yer alırken karşılaşma Arena Riga'da oynanacak.

Türkiye Letonya basketbol maçı hangi kanalda? Milli Takım Avrupa Şampiyonası kadrosu
Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da bugün 18.00'de oynanacak olan Türkiye Letonya maçına kısa süre kaldı. maç programına göre bugün Letonya, ardından Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile de karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE LETONYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 'ndaki ilk müsabakasında bugün 18.00'de Letonya ile karşılaşacak. Nefes kesen maça saatler kala yayınlandığı kanal da belli oldu. Türkiye basketbol maçı bugün TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanırken bu karşılaşmanın ardından programa göre Sırbistan, Çekya, Estonya ve Portekiz karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Letonya basketbol maçı hangi kanalda? Milli Takım Avrupa Şampiyonası kadrosu

TÜRKİYE LETONYA MAÇI KADROSU

'ın başantrenörlüğünü yaptığı Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

Türkiye Letonya basketbol maçı hangi kanalda? Milli Takım Avrupa Şampiyonası kadrosu

MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI BASKETBOL 2025

27 Ağustos Çarşamba

18.00 Letonya-Türkiye

29 Ağustos Cuma

14.45 Türkiye-Çekya

30 Ağustos Cumartesi

21.15 Türkiye-Portekiz

1 Eylül Pazartesi

14.45 Estonya-Türkiye

3 Eylül Çarşamba:

21.15 Türkiye-Sırbistan

Bestemsu Özdemir, emekli basketbolcu Ersin Görkem ile bugün evleniyor
