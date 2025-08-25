Menü Kapat
Editor
 Dilek Ulusan

Bestemsu Özdemir, emekli basketbolcu Ersin Görkem ile bugün evleniyor

İnci Taneleri dizisindeki rolüyle beğeni toplayan Bestemsu Özdemir, eski basketbolcu Ersin Görkem ile nikâh masasına oturuyor. Geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi alan oyuncunun, düğün öncesi ata bindiği anlar arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı

Bestemsu Özdemir, emekli basketbolcu Ersin Görkem ile bugün evleniyor
25.08.2025
25.08.2025
İnci Taneleri'nde "Semiramis" karakteriyle beğeni toplayan Bestemsu Özdemir, özel hayatında da dikkat çeken bir dönemece girdi. Geçtiğimiz haftalarda teklifi alan Özdemir, bugün eski Ersin Görkem ile evleniyor.

BESTEMSU ÖZDEMİR İLE ERSİN GÖRKEM EVLENİYOR

Bir dönem meslektaşı Burak Deniz ile yaşadığı ilişkiyi sonlandıran Özdemir, uzun süredir birlikte olduğu eski basketbolcu Ersin Görkem'den geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi almıştı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bestemsu Özdemir bugün ise evleniyor.

Bestemsu Özdemir, emekli basketbolcu Ersin Görkem ile bugün evleniyor

Sosyal medya üzerinden sık sık mutluluk pozları veren çiftin bugün evleneceği öğrenildi. Nikâh öncesi ilk görüntüler de ortaya çıktı.

Bestemsu Özdemir, emekli basketbolcu Ersin Görkem ile bugün evleniyor

Özdemir'in ata bindiği kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Müstakbel eşi Ersin Görkem de gelin alma sırasında Özdemir'e eşlik etti.

