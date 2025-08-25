Bestemsu Özdemir, emekli basketbolcu Ersin Görkem ile bugün evleniyor

İnci Taneleri'nde "Semiramis" karakteriyle beğeni toplayan Bestemsu Özdemir, özel hayatında da dikkat çeken bir dönemece girdi. Geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi alan Özdemir, bugün eski basketbolcu Ersin Görkem ile evleniyor.

BESTEMSU ÖZDEMİR İLE ERSİN GÖRKEM EVLENİYOR

Bir dönem meslektaşı Burak Deniz ile yaşadığı ilişkiyi sonlandıran Özdemir, uzun süredir birlikte olduğu eski basketbolcu Ersin Görkem'den geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi almıştı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bestemsu Özdemir bugün ise evleniyor.

Sosyal medya üzerinden sık sık mutluluk pozları veren çiftin bugün evleneceği öğrenildi. Nikâh öncesi ilk görüntüler de ortaya çıktı.

Özdemir'in ata bindiği kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Müstakbel eşi Ersin Görkem de gelin alma sırasında Özdemir'e eşlik etti.