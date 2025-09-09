Türkiye Polonya basketbol maçı nereden izlenir, hangi kanalda? 12 Dev Adam yarı final için parkeye çıkıyor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) grup aşamasını namağlup olarak son 16 turuna yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımımız, İsveç'i yenerek çeyrek finale yükselmişti.

12 Dev Adam, EuroBasket 2025 çeyrek final etabında ise bugün (9 Eylül 2025 Salı) Polonya ile karşılaşacak. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Polonya basketbol maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

TÜRKİYE - POLONYA BASKETBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Letonya'nın başkentinde bulunan Arena Riga'da oynanacak olan Türkiye - Polonya basketbol maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Vatandaşlar karşılaşmayı şifresiz ve canlı bir şekilde TRT 1 ekranlarından takip edebilecekler.

TÜRKİYE - POLONYA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroBasket 2025 kapsamında gerçekleştirilecek olan Türkiye - Polonya basketbol maçı bugün saat 17.00'te başlayacak. Turnuvanın yarı final ve çeyrek final etabının tarihleri ise şöyle:

Yarı Final: 12 Eylül

Üçüncülük - Final: 14 Eylül

TÜRKİYE POLONYA'YI YENERSE YARI FİNAL RAKİBİ KİM?

Türkiye çeyrek finalde Polonya'yı yenerse Litvanya - Yunanistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. Litvanya - Yunanistan karşılaşması ise bugün saat 21.00'da başlayacak.