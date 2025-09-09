Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Polonya basketbol maçı nereden izlenir, hangi kanalda? 12 Dev Adam yarı final için parkeye çıkıyor

A Milli Basketbol Takımımız bugün EuroBasket 2025 çeyrek final maçları kapsamında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya saatler kaldı. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte ise Türkiye Polonya maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Polonya basketbol maçı nereden izlenir, hangi kanalda? 12 Dev Adam yarı final için parkeye çıkıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 14:35

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) grup aşamasını namağlup olarak son 16 turuna yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımımız, İsveç'i yenerek çeyrek finale yükselmişti.

12 Dev Adam, EuroBasket 2025 çeyrek final etabında ise bugün (9 Eylül 2025 Salı) ile karşılaşacak. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Polonya basketbol maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

Türkiye Polonya basketbol maçı nereden izlenir, hangi kanalda? 12 Dev Adam yarı final için parkeye çıkıyor

TÜRKİYE - POLONYA BASKETBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Letonya'nın başkentinde bulunan Arena Riga'da oynanacak olan Türkiye - Polonya basketbol maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından yayınlanacak.

Vatandaşlar karşılaşmayı şifresiz ve canlı bir şekilde TRT 1 ekranlarından takip edebilecekler.

Türkiye Polonya basketbol maçı nereden izlenir, hangi kanalda? 12 Dev Adam yarı final için parkeye çıkıyor

TÜRKİYE - POLONYA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroBasket 2025 kapsamında gerçekleştirilecek olan Türkiye - Polonya basketbol maçı bugün saat 17.00'te başlayacak. Turnuvanın yarı final ve çeyrek final etabının tarihleri ise şöyle:

Yarı Final: 12 Eylül

Üçüncülük - Final: 14 Eylül

Türkiye Polonya basketbol maçı nereden izlenir, hangi kanalda? 12 Dev Adam yarı final için parkeye çıkıyor

TÜRKİYE POLONYA'YI YENERSE YARI FİNAL RAKİBİ KİM?

Türkiye çeyrek finalde Polonya'yı yenerse Litvanya - Yunanistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. Litvanya - Yunanistan karşılaşması ise bugün saat 21.00'da başlayacak.

ETİKETLER
#trt 1
#polonya
#türkiye milli takımı
#Erkek Basketbol
#Eurobasket 2025
#Basketbolda Canlı Yayin
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.