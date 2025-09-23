Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Türkiye Polonya çeyrek final voleybol maçı ne zaman saat kaçta?

Filenin Efeleri 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında, son 16 turunda Kanada'yı 3-1 mağlup eden Polonya ile karşılaşacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Polonya çeyrek final voleybol maçı ne zaman saat kaçta?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 23:25
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 23:27

A Milli Erkek Takımımız, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 4’te 4 yaparak adını çeyrek tura yazdırdı.

Organizasyon tarihinde ilk defa çeyrek finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekibimizin rakibi ise .

- Polonya karşılaşmasının tarihi ve saati ise Google aramalarında üst sıralara yükseldi.

Türkiye Polonya çeyrek final voleybol maçı ne zaman saat kaçta?

TÜRKİYE POLONYA ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

Filenin Efeleri ilk defa çıktıkları çeyrek finalde Polonya karşısında sahaya çıkacak.

Türkiye, Polonya 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final müsabakası 24 Eylül Çarşamba günü yani yarın saat 14:50’de başlayacak.

Türkiye Polonya çeyrek final voleybol maçı ne zaman saat kaçta?

TÜRKİYE POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye, Polonya voleybol maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A Milli Takım'ın kadrosunda bulunan sporcular ise şunlar:

  • Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
  • Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
  • Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
  • Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
  • Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu.
Türkiye Polonya çeyrek final voleybol maçı ne zaman saat kaçta?

A Milli takım, daha evvel 1956, 1966, 1998 ve 2022 yıllarında Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yer aldı.

Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na 5. defa katılan Türkiye, en iyi başarısını 2022 senesinde elde etti.

Polonya ve Slovenya’nın ortaklaşa organize ettiği 2022 Dünya Şampiyonası’nın son 16 turunda ABD’ye 3-2 yenilen milliler, turnuvayı 11. sırada tamamladı.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye – Polonya çeyrek final maçı ne zaman oynanacak?
Maç, 24 Eylül Çarşamba günü saat 14:50’de başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.
ETİKETLER
#Voleybol
#Türkiye
#polonya
#çeyrek final
#Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası
#A Milli Voleybol Takımı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.