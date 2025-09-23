Türkiye Polonya çeyrek final voleybol maçı ne zaman saat kaçta?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 4’te 4 yaparak adını çeyrek tura yazdırdı.

Organizasyon tarihinde ilk defa çeyrek finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekibimizin rakibi ise Polonya.

Türkiye - Polonya çeyrek final karşılaşmasının tarihi ve saati ise Google aramalarında üst sıralara yükseldi.

TÜRKİYE POLONYA ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

Filenin Efeleri ilk defa çıktıkları çeyrek finalde Polonya karşısında sahaya çıkacak.

Türkiye, Polonya 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final müsabakası 24 Eylül Çarşamba günü yani yarın saat 14:50’de başlayacak.

TÜRKİYE POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye, Polonya voleybol maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A Milli Takım'ın kadrosunda bulunan sporcular ise şunlar:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Murat Yenipazar, Muhammed Kaya Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Adis Lagumdzija Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu.

A Milli takım, daha evvel 1956, 1966, 1998 ve 2022 yıllarında Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yer aldı.

Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na 5. defa katılan Türkiye, en iyi başarısını 2022 senesinde elde etti.

Polonya ve Slovenya’nın ortaklaşa organize ettiği 2022 Dünya Şampiyonası’nın son 16 turunda ABD’ye 3-2 yenilen milliler, turnuvayı 11. sırada tamamladı.