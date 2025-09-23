Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Türkiye Polonya'yı yenerse yarı finalde rakibi kim? Filenin Efeleri'nden 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda tarihi başarı

Filenin Efeleri, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarih yazıyor. Çeyrek finale yükselerek büyük bir başarı elde eden Filenin Efeleri, Polonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, Polonya'yı yenerse yarı finalde rakibi kim olacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Filenin Efeleri'nin yarı final maçının ne zaman oynanacağı belli oldu.

Haber Merkezi
23.09.2025
23.09.2025
saat ikonu 09:50

A Milli Erkek Takımımız, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarih yazıyor. Son 16 turunda ile karşı karşıya gelen Filenin Efeleri, 3-1 rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Filenin Efeleri çeyrek finalde ise ile karşı karşıya gelecek. 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 14.50'de çeyrek final maçı oynanacak. Maçta Türkiye Polonya'yı yenerse yarı finalde rakibi kim olacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE POLONYA'YI YENERSE YARI FİNALDE RAKİBİ KİM?

Filenin Efeleri çeyrek finalde Polonya'yı yenerse yarı finalde - karşılaşmasının kazananı ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Efeleri tur atlaması durumunda tarihte bir ilke imza atacak. İlk kez FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselmiş olacak.

TÜRKİYE VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin tur atlaması durumunda yarı final karşılaşması 27 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Henüz FIVB tarafından yarı final karşılaşmalarının tarihleri ise açıklanmadı. Yarı finale yükselen bütün takımların netleşmesinin ardından maçların saatinin duyurulması bekleniyor.

