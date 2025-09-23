Türkiye Polonya'yı yenerse yarı finalde rakibi kim? Filenin Efeleri'nden 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda tarihi başarı

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarih yazıyor. Son 16 turunda Hollanda ile karşı karşıya gelen Filenin Efeleri, 3-1 rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Filenin Efeleri çeyrek finalde ise Polonya ile karşı karşıya gelecek. 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 14.50'de çeyrek final maçı oynanacak. Maçta Türkiye Polonya'yı yenerse yarı finalde rakibi kim olacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE POLONYA'YI YENERSE YARI FİNALDE RAKİBİ KİM?

Filenin Efeleri çeyrek finalde Polonya'yı yenerse yarı finalde İtalya - Belçika karşılaşmasının kazananı ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Efeleri tur atlaması durumunda tarihte bir ilke imza atacak. İlk kez FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselmiş olacak.

TÜRKİYE VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin tur atlaması durumunda yarı final karşılaşması 27 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Henüz FIVB tarafından yarı final karşılaşmalarının tarihleri ise açıklanmadı. Yarı finale yükselen bütün takımların netleşmesinin ardından maçların saatinin duyurulması bekleniyor.