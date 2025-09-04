Türkiye Sıbistan maç sonucu kaç kaç? Grubu lider geçti

İstanbul
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. ve son karşılaşmasında Türkiye, Sırbistan'ı 95-90 yenilgiye uğratt.
Bu skorla 5'te 5 yapan A Milli Takım, A Grubu'nu zirvede tamamladı.
Türkiye, son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada bitiren İsveç ile mücadele edecek.
İlk mağlubiyetini alan Sırbistan ise grupta ikinci konumda yer aldı.
Sırbistan, son 16 etabında Finlandiya ile karşılaşacak.
A Milli Takım, ilk çeyreği 19-18 önde kapattı.
Sırbistan, devre arasına 49-46 avantajla gitti.
A Milli Takım, son kısma 74-73 üstün girdi.
Büyük bir heyecana sahne olan dördüncü periyotta Türkiye, mücadeleden 95-90 galip çıktı.