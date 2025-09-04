Menü Kapat
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Türkiye Sıbistan maç sonucu kaç kaç? Grubu lider geçti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki beşinci maçında Sırbitan’ı devirerek gruptan lider çıktı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) 5. ve son karşılaşmasında Türkiye, Sırbistan'ı 95-90 yenilgiye uğratt.

Bu skorla 5'te 5 yapan A Milli Takım, A Grubu'nu zirvede tamamladı.

Türkiye, turunda B Grubu'nu 4. sırada bitiren İsveç ile mücadele edecek.

İlk mağlubiyetini alan Sırbistan ise grupta ikinci konumda yer aldı.

Sırbistan, son 16 etabında Finlandiya ile karşılaşacak.

A Milli Takım, ilk çeyreği 19-18 önde kapattı.

Sırbistan, devre arasına 49-46 avantajla gitti.

A Milli Takım, son kısma 74-73 üstün girdi.

Büyük bir heyecana sahne olan dördüncü periyotta Türkiye, mücadeleden 95-90 galip çıktı.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye, Sırbistan karşısında galibiyeti nasıl aldı?
Maçın son periyodunda büyük çekişme yaşanırken, Türkiye kritik anlarda bulduğu üçlükler ve savunmadaki direnci sayesinde Sırbistan’ı 95-90 mağlup ederek grup liderliğini garantiledi.
