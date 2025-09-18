TUS 2. dönem tercih kılavuzu yayınlandı mı tercihler ne zaman yapılacak?

2025 TUS 2. dönem sınav sonuçları 11 Eylül 2025 tarihinde ilan edildi ve gözler TUS tercih sürecine çevrildi.

Tıp Fakültesi mezunları sınavdan kazandıkları puanlarla TUS tercih kılavuzunda bulunan bölümler için seçimlerini yapacak.

TUS/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınav Neticeleri 11 Eylül 2025 tarihinde duyuruldu.

Ancak henüz TUS tercih kılavuzu yayımlanmadı. TUS tercih zamanları kılavuzun erişime açılmasının ardından kesinleşecek.

Bununla birlikte TUS 2. dönem taban notları ve kontenjanları da ÖSYM tarafından paylaşılmadı.

TUS taban puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra açıklanıyor.

Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına ayrılan kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanları ÖSYM tarafından ayrıca ilan edilecek.

TUS tercih takvimi henüz belirlenmedi.