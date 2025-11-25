Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Tuttur sahibi kim? Tuttur soruşturma mı açıldı, neden?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şans oyunu sitesi Tuttur hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma başlatılmasının ardından Tuttur sahibi kim, neden soruşturma açıldı soruları gündeme geldi.

Tuttur sahibi kim? Tuttur soruşturma mı açıldı, neden?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 12:04

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün (25 Kasım 2025 Salı) yapılan açıklamaya göre Tuttur adlı şans oyunu sitesi hakkında re'sen başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından Tuttur sahibi kim, neden soruşturma açıldı soruları gündeme geldi.

Tuttur sahibi kim? Tuttur soruşturma mı açıldı, neden?

TUTTUR SAHİBİ KİM?

Tuttur adlı platform 'ın sahip olduğu Saran Holding bünyesinde faaliyet göstermektedir. Sadettin Saran Fenerbahçe başkanı olmasının ardnıdan Tuttur'un bütün faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

Tuttur sahibi kim? Tuttur soruşturma mı açıldı, neden?

TUTTUR NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre Tuttur'un internet sitesinin kullanıcılarının üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddialarından dolayı re'sen soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır.

Bu hali ile şu aşamada; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu;

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

